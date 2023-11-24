https://ria.ru/20231124/sanktsii-1911469664.html
СМИ: банки в ОАЭ усилили контроль за соблюдением антироссийских санкций
СМИ: банки в ОАЭ усилили контроль за соблюдением антироссийских санкций - РИА Новости, 24.11.2023
СМИ: банки в ОАЭ усилили контроль за соблюдением антироссийских санкций
Банки в ОАЭ ужесточили условия для открытия счетов и предоставления других услуг российским компаниям из-за давления США в контексте уклонения от санкций,... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T00:31
2023-11-24T00:31
2023-11-24T03:23
экономика
россия
сша
оаэ
евросоюз
персидский залив
великобритания
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Банки в ОАЭ ужесточили условия для открытия счетов и предоставления других услуг российским компаниям из-за давления США в контексте уклонения от санкций, передает Bloomberg. "Российские компании, базирующиеся в Объединенных Арабских Эмиратах, становятся объектом более пристального внимания со стороны местных банков, поскольку страна Персидского залива сталкивается с усилением давления со стороны США по борьбе с уклонением от санкций", — отмечается в публикации. По информации агентства, российские фирмы сталкиваются с трудностями при открытии счетов и переводе денежных средств из-за увеличения со стороны финорганизаций запрашиваемого числа документов для соблюдения рестрикций. Кроме того, больше времени стало уходить на обработку операций, причем в некоторых случаях банки вовсе блокируют средства, требуя обоснования перевода и данные об источнике финансов. Добавляется, что проверки вынуждают российский малый бизнес и сырьевых поставщиков, включая золотодобывающие компании, переместившие торговлю драгоценным металлом из Дубая в Гонконг. Изменения в финансовой политике Абу-Даби, по словам источников агентства, связаны со стремлением властей закрыть пробелы в соблюдении санкционных требований под давлением ЕС, США и Великобритании. ОАЭ также нацелено на выходу из перечня стран, подлежащих тщательному надзору со стороны группы, разрабатывающей финансовые меры по борьбе с отмыванием денег.Уточняется также, что под ужесточение мер попали не только российские компании, но негативный эффект для них увеличивается из-за большого количества ограничтительных мер Запада.
https://ria.ru/20231117/sanktsii-1910068284.html
https://ria.ru/20231115/sanktsii-1909662136.html
россия
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экономика, россия, сша, оаэ, евросоюз, персидский залив, великобритания, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, США, ОАЭ, Евросоюз, Персидский залив, Великобритания, Санкции в отношении России
СМИ: банки в ОАЭ усилили контроль за соблюдением антироссийских санкций
Bloomberg: банки ОАЭ ужесточили контроль за соблюдением санкций против России