Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал начальника ЦЛП РЖД по делу о мошенничестве - РИА Новости, 24.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/rzhd-1911621982.html
Суд арестовал начальника ЦЛП РЖД по делу о мошенничестве
Суд арестовал начальника ЦЛП РЖД по делу о мошенничестве - РИА Новости, 24.11.2023
Суд арестовал начальника ЦЛП РЖД по делу о мошенничестве
Дорогомиловский суд Москвы арестовал начальника Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом (ЦЛП) РЖД Алексея Белянкина по делу о мошенничестве в РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T14:58
2023-11-24T14:58
происшествия
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911618825_0:5:553:316_1920x0_80_0_0_ff8e90339c9a5c99461a342ec1fce228.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы арестовал начальника Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом (ЦЛП) РЖД Алексея Белянкина по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. "Белянкину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства. Постановление было вынесено еще в начале ноября, защита его обжаловала. За мошенничество в особо крупном размере Белянкину грозит до 10 лет лишения свободы. Подробности дела в суде не раскрыли, но подтвердили личность обвиняемого. ЦЛП занимается взаимодействием с органами власти в части организации пригородных пассажирских перевозок, разрабатывает стратегию развития пригородного пассажирского комплекса. На сайте РЖД указано, что Белянкин до сих пор возглавляет центр.
https://ria.ru/20231116/moshennichestvo-1909897284.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911618825_31:0:522:368_1920x0_80_0_0_9cc387e29f7df15c737709033849c4f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ржд
Происшествия, РЖД
Суд арестовал начальника ЦЛП РЖД по делу о мошенничестве

Суд заключил под стражу начальника ЦЛП РЖД Белянкина по делу о мошенничестве

© Фото : Пресс-служба ОАО "РЖД"Начальник Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом ОАО "РЖД" Алексей Белянкин
Начальник Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом ОАО РЖД Алексей Белянкин - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© Фото : Пресс-служба ОАО "РЖД"
Начальник Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом ОАО "РЖД" Алексей Белянкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы арестовал начальника Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом (ЦЛП) РЖД Алексея Белянкина по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.
"Белянкину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.
Постановление было вынесено еще в начале ноября, защита его обжаловала.
За мошенничество в особо крупном размере Белянкину грозит до 10 лет лишения свободы. Подробности дела в суде не раскрыли, но подтвердили личность обвиняемого.
ЦЛП занимается взаимодействием с органами власти в части организации пригородных пассажирских перевозок, разрабатывает стратегию развития пригородного пассажирского комплекса. На сайте РЖД указано, что Белянкин до сих пор возглавляет центр.
Денис Шерстенников - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Обвиняемого в мошенничестве президента "Балтики" заключили под стражу
16 ноября, 17:42
 
ПроисшествияРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала