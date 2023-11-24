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Суд арестовал начальника ЦЛП РЖД по делу о мошенничестве
Суд арестовал начальника ЦЛП РЖД по делу о мошенничестве - РИА Новости, 24.11.2023
Суд арестовал начальника ЦЛП РЖД по делу о мошенничестве
Дорогомиловский суд Москвы арестовал начальника Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом (ЦЛП) РЖД Алексея Белянкина по делу о мошенничестве в РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T14:58
2023-11-24T14:58
2023-11-24T14:58
происшествия
ржд
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы арестовал начальника Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом (ЦЛП) РЖД Алексея Белянкина по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. "Белянкину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства. Постановление было вынесено еще в начале ноября, защита его обжаловала. За мошенничество в особо крупном размере Белянкину грозит до 10 лет лишения свободы. Подробности дела в суде не раскрыли, но подтвердили личность обвиняемого. ЦЛП занимается взаимодействием с органами власти в части организации пригородных пассажирских перевозок, разрабатывает стратегию развития пригородного пассажирского комплекса. На сайте РЖД указано, что Белянкин до сих пор возглавляет центр.
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происшествия, ржд
Суд арестовал начальника ЦЛП РЖД по делу о мошенничестве
Суд заключил под стражу начальника ЦЛП РЖД Белянкина по делу о мошенничестве
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы арестовал начальника Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом (ЦЛП) РЖД Алексея Белянкина по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.
"Белянкину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.
Постановление было вынесено еще в начале ноября, защита его обжаловала.
За мошенничество в особо крупном размере Белянкину грозит до 10 лет лишения свободы. Подробности дела в суде не раскрыли, но подтвердили личность обвиняемого.
ЦЛП
занимается взаимодействием с органами власти в части организации пригородных пассажирских перевозок, разрабатывает стратегию развития пригородного пассажирского комплекса. На сайте РЖД указано, что Белянкин до сих пор возглавляет центр.
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