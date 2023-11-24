https://ria.ru/20231124/rzhd-1911621982.html

Суд арестовал начальника ЦЛП РЖД по делу о мошенничестве

Суд арестовал начальника ЦЛП РЖД по делу о мошенничестве - РИА Новости, 24.11.2023

Суд арестовал начальника ЦЛП РЖД по делу о мошенничестве

Дорогомиловский суд Москвы арестовал начальника Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом (ЦЛП) РЖД Алексея Белянкина по делу о мошенничестве в РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T14:58

2023-11-24T14:58

2023-11-24T14:58

происшествия

ржд

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы арестовал начальника Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом (ЦЛП) РЖД Алексея Белянкина по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. "Белянкину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства. Постановление было вынесено еще в начале ноября, защита его обжаловала. За мошенничество в особо крупном размере Белянкину грозит до 10 лет лишения свободы. Подробности дела в суде не раскрыли, но подтвердили личность обвиняемого. ЦЛП занимается взаимодействием с органами власти в части организации пригородных пассажирских перевозок, разрабатывает стратегию развития пригородного пассажирского комплекса. На сайте РЖД указано, что Белянкин до сих пор возглавляет центр.

https://ria.ru/20231116/moshennichestvo-1909897284.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ржд