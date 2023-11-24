https://ria.ru/20231124/ryazan-1911675880.html

Рязанский губернатор вручил награды жительницам области в честь Дня матери

Рязанский губернатор вручил награды жительницам области в честь Дня матери - РИА Новости, 24.11.2023

Рязанский губернатор вручил награды жительницам области в честь Дня матери

Губернатор Рязанской области Павел Малков вручил награды жительницам региона в преддверии Дня матери, отметив, что в России уважение к матери является основой... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T17:05

2023-11-24T17:05

2023-11-24T17:06

рязанская область

рязанская область

павел малков

день матери

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РЯЗАНЬ, 24 ноя – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков вручил награды жительницам региона в преддверии Дня матери, отметив, что в России уважение к матери является основой культуры, сообщила пресс-служба правительства области. Отмечается, что Павел Малков вручил рязанским женщинам почетные знаки "Родительская доблесть", "За веру и добродетель", премии Рязанской области "Признание". Наград и поощрений удостоены жители Пронского, Сапожковского, Рязанского, Милославского, Рыбновского районов, Скопина, Касимова и Рязани. "Слово "мама" звучит по-особенному, всегда несет в себе самые теплые эмоции и чувства. Доброта, нежность, забота – все это о маме. Быть матерью – великое счастье и настоящий труд. Мама – душа и сердце каждой семьи. Подчеркивая значимость материнства и семейных ценностей, наш президент объявил 2024 год Годом семьи", – цитирует губернатора его пресс-служба. Глава региона подчеркнул высокое значение материнства и важность поддержки семей с детьми. "В нашей стране уважение к матери всегда было основой традиционных семейных ценностей и всей нашей культуры. Поддержка материнства, детства, укрепление института семьи – безусловный приоритет государственной политики", – отметил Павел Малков.

рязанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

рязанская область, павел малков, день матери