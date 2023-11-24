Рязанский губернатор вручил награды жительницам области в честь Дня матери
Губернатор Малков наградил рязанок в преддверии Дня матери
© Фото : Правительство Рязанской областиГубернатор Рязанской области Павел Малков на торжественной церемонии вручения наград, приуроченной к Дню матери
Губернатор Рязанской области Павел Малков на торжественной церемонии вручения наград, приуроченной к Дню матери
РЯЗАНЬ, 24 ноя – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков вручил награды жительницам региона в преддверии Дня матери, отметив, что в России уважение к матери является основой культуры, сообщила пресс-служба правительства области.
Отмечается, что Павел Малков вручил рязанским женщинам почетные знаки "Родительская доблесть", "За веру и добродетель", премии Рязанской области "Признание". Наград и поощрений удостоены жители Пронского, Сапожковского, Рязанского, Милославского, Рыбновского районов, Скопина, Касимова и Рязани.
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"Слово "мама" звучит по-особенному, всегда несет в себе самые теплые эмоции и чувства. Доброта, нежность, забота – все это о маме. Быть матерью – великое счастье и настоящий труд. Мама – душа и сердце каждой семьи. Подчеркивая значимость материнства и семейных ценностей, наш президент объявил 2024 год Годом семьи", – цитирует губернатора его пресс-служба.
Глава региона подчеркнул высокое значение материнства и важность поддержки семей с детьми. "В нашей стране уважение к матери всегда было основой традиционных семейных ценностей и всей нашей культуры. Поддержка материнства, детства, укрепление института семьи – безусловный приоритет государственной политики", – отметил Павел Малков.
© Фото : Правительство Рязанской областиГубернатор Рязанской области Павел Малков на торжественной церемонии вручения наград, приуроченной к Дню матери
Губернатор Рязанской области Павел Малков на торжественной церемонии вручения наград, приуроченной к Дню матери