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Рязанский губернатор вручил награды жительницам области в честь Дня матери - РИА Новости, 24.11.2023
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Рязанская область
Рязанская область
 
17:05 24.11.2023 (обновлено: 17:06 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/ryazan-1911675880.html
Рязанский губернатор вручил награды жительницам области в честь Дня матери
Рязанский губернатор вручил награды жительницам области в честь Дня матери - РИА Новости, 24.11.2023
Рязанский губернатор вручил награды жительницам области в честь Дня матери
Губернатор Рязанской области Павел Малков вручил награды жительницам региона в преддверии Дня матери, отметив, что в России уважение к матери является основой... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T17:05
2023-11-24T17:06
рязанская область
рязанская область
павел малков
день матери
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РЯЗАНЬ, 24 ноя – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков вручил награды жительницам региона в преддверии Дня матери, отметив, что в России уважение к матери является основой культуры, сообщила пресс-служба правительства области. Отмечается, что Павел Малков вручил рязанским женщинам почетные знаки "Родительская доблесть", "За веру и добродетель", премии Рязанской области "Признание". Наград и поощрений удостоены жители Пронского, Сапожковского, Рязанского, Милославского, Рыбновского районов, Скопина, Касимова и Рязани. "Слово "мама" звучит по-особенному, всегда несет в себе самые теплые эмоции и чувства. Доброта, нежность, забота – все это о маме. Быть матерью – великое счастье и настоящий труд. Мама – душа и сердце каждой семьи. Подчеркивая значимость материнства и семейных ценностей, наш президент объявил 2024 год Годом семьи", – цитирует губернатора его пресс-служба. Глава региона подчеркнул высокое значение материнства и важность поддержки семей с детьми. "В нашей стране уважение к матери всегда было основой традиционных семейных ценностей и всей нашей культуры. Поддержка материнства, детства, укрепление института семьи – безусловный приоритет государственной политики", – отметил Павел Малков.
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рязанская область, павел малков, день матери
Рязанская область, Рязанская область, Павел Малков, День матери
Рязанский губернатор вручил награды жительницам области в честь Дня матери

Губернатор Малков наградил рязанок в преддверии Дня матери

© Фото : Правительство Рязанской областиГубернатор Рязанской области Павел Малков на торжественной церемонии вручения наград, приуроченной к Дню матери
Губернатор Рязанской области Павел Малков на торжественной церемонии вручения наград, приуроченной к Дню матери - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© Фото : Правительство Рязанской области
Губернатор Рязанской области Павел Малков на торжественной церемонии вручения наград, приуроченной к Дню матери
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 24 ноя – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков вручил награды жительницам региона в преддверии Дня матери, отметив, что в России уважение к матери является основой культуры, сообщила пресс-служба правительства области.
Отмечается, что Павел Малков вручил рязанским женщинам почетные знаки "Родительская доблесть", "За веру и добродетель", премии Рязанской области "Признание". Наград и поощрений удостоены жители Пронского, Сапожковского, Рязанского, Милославского, Рыбновского районов, Скопина, Касимова и Рязани.
«
"Слово "мама" звучит по-особенному, всегда несет в себе самые теплые эмоции и чувства. Доброта, нежность, забота – все это о маме. Быть матерью – великое счастье и настоящий труд. Мама – душа и сердце каждой семьи. Подчеркивая значимость материнства и семейных ценностей, наш президент объявил 2024 год Годом семьи", – цитирует губернатора его пресс-служба.
Глава региона подчеркнул высокое значение материнства и важность поддержки семей с детьми. "В нашей стране уважение к матери всегда было основой традиционных семейных ценностей и всей нашей культуры. Поддержка материнства, детства, укрепление института семьи – безусловный приоритет государственной политики", – отметил Павел Малков.
© Фото : Правительство Рязанской областиГубернатор Рязанской области Павел Малков на торжественной церемонии вручения наград, приуроченной к Дню матери
Губернатор Рязанской области Павел Малков на торжественной церемонии вручения наград, приуроченной к Дню матери - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© Фото : Правительство Рязанской области
Губернатор Рязанской области Павел Малков на торжественной церемонии вручения наград, приуроченной к Дню матери
 
Рязанская областьРязанская областьПавел МалковДень матери
 
 
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