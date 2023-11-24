https://ria.ru/20231124/russkiy_mir-1911455298.html

Русский мир и его Собор

Русский мир и его Собор - РИА Новости, 24.11.2023

Русский мир и его Собор

В преддверии юбилейного съезда Всемирного русского народного собора в Кремле, который посвящен Русскому миру, следует несколько подробнее обратиться к самому... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T08:00

2023-11-24T08:00

2023-11-24T08:01

всемирный русский народный собор

аналитика

русские

россия

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В преддверии юбилейного съезда Всемирного русского народного собора в Кремле, который посвящен Русскому миру, следует несколько подробнее обратиться к самому понятию "Русский мир".Само сочетание "Русский мир" вызвало много разночтений и бурную политику. Каждый старался толковать это произвольно, и в зависимости от позиции отдельных авторов менялся сам смысл. У кого-то он превращался в карикатуру, у других, напротив, всемерно превозносился, но часто также с ущербом для содержания.Прежде всего следует провести самое существенное различие: Русский мир означает заведомо не то же самое, что Российская Федерация как национальное государство. Это, пожалуй, признают все. Но одни считают, что Русский мир шире и масштабнее России, а другие — что уже и локальнее, тогда как третьи вообще помещают его в некоторое промежуточное положение.В первом случае — и это самое правильное и осмысленное употребление термина "Русский мир" — речь идет о России как о цивилизации. И именно в этом смысле его понимает Всемирный русский народный собор — как объединение всех людей, которые считают русскую цивилизацию своей, независимо от того, где они живут и гражданами какого государства являются. В этом случае Русский мир совпадает с русской цивилизацией, но это, в свою очередь, никак не исключает другие народы, объединенные с русским общностью судьбы, но включает их. Отсюда близость понятия "Русский мир" к России-Евразии, как понимали ее философы-евразийцы. Это не просто страна, государство, но целый мир, соцветие этносов и культур, духовный исторический космос, объединенный веками вокруг ядра русского народа. Быть частью Русского мира в таком понимании — значит разделять дух и культуру, проявляющиеся во всем великолепии в многомерных и многополярных формах исторического созидания, охватывающего политику, экономику, искусство, промышленность, этику.В этом понимании Русский мир неразрывно связан с православной церковью, но отнюдь не в ущерб другим традиционным конфессиям. И здесь снова просматривается прямая связь с Всемирным русским народным собором, главой которого является Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, но в котором неизменно участвуют главы основных конфессий России.Конечно, основой Русского мира является Россия как государство, и это ясно видно в том, что в наиболее значимых мероприятиях ВРНС принимает участие сам президент Российской Федерации, превращая, по сути, такие торжественные всенародные и всесословные собрания в своего рода аналог земских соборов. Но Русский мир шире, чем только государство, а русский народ больше, чем совокупность российских граждан. В этом смысле Русский мир складывается и вокруг России, а ее президент и первоиерарх Русской православной церкви выступают символами и осями всей цивилизации, магнитом притяжения и ядром сложной и нелинейной общности народов, культур, отдельных граждан.Следует упомянуть и о двух других — не верных, но довольно распространенных трактовках Русского мира, ведь любое понятие приобретает свое истинное значение, когда сопоставляется с тем, что под ним понимать не следует.Так вот, под Русским миром ни в коем случае нельзя понимать только совокупность этнических великороссов, то есть восточных славян, сконцентрированных исторически в восточных областях Древней Руси, где сложилась Владимирская, позднее Московская Русь и куда в какой-то момент была перенесена столица вместе с великокняжеским престолом и митрополичьей кафедрой. Такое толкование полностью искажает изначальный смысл, исключая из Русского мира как западных русских (белорусов и малороссов), так и все неславянские этносы самой России. Строго говоря, практически никто так Русский мир и не понимает, но его противники, напротив, пытаются искусственно исказить смысл и наделить это выражение совершенно несвойственным ему значением. Поэтому нелишним будет еще раз подчеркнуть, что под "Русским миром" понимаются все восточные славяне (а значит, не только великороссы, но и белорусы и малороссы), а также все иные этносы, которые связали свою судьбу на том или ином этапе с русским народом. Поэтому к Русскому миру могут относиться, например, грузины, армяне или азербайджанцы, которые, хотя и оказались в данный момент вне России, сохраняют веру в историческую близость и духовное родство с русскими.Здесь, однако, главное не то, считают ли себя те или иные этносы частью Русского мира, — это может меняться и зависеть от множества факторов, в том числе кто-то может считать частью, а кто-то нет, а другие сейчас не считают, а завтра посчитают. Главным является то, что сам Русский мир всегда открыт для братских народов. Важно, что сами русские готовы считать частью Русского мира тех, кто этого хочет, к этому стремится и разделяет с нами нашу общую судьбу. И вот эта открытость уже не зависит от исторического момента или исторического настроя. Когда мы говорим о Русском мире, эта открытость является основополагающей аксиомой. Без нее Русский мир недействителен. Это его смысловая глубинная ось. Русский мир не исключает, но только включает. Можно назвать это западным термином "инклюзивность", но только речь идет об особой инклюзивности — о русской инклюзивности, а на самом деле о русской любви, без которой нет русского человека.Поэтому Русский мир никак не может быть уже России, но только шире.И наконец, было бы неверно отождествлять Русский мир с тремя ветвями восточно-славянского племени, то есть только с великороссами, белорусами и малороссами. Да, мы, три восточно-славянских народа, составляем ядро Русского мира. Но это совсем не значит, что и другие неславянские народы не являются его органической и неотъемлемой частью.Таким образом, закрепив правильное толкование Русского мира и отбросив неправильные, мы можем продолжить размышление о нем.Сразу же возникает вопрос: а каковы границы Русского мира? После того как мы его определили, уже становится ясно, что эти границы не могут быть ни этническими, ни государственными, ни конфессиональными. Это границы цивилизации, а они не бывают линейными и строго фиксированными. Как можно поместить в строгие физические границы дух, культуру, сознание? Но вместе с тем, когда мы слишком удалимся от ядра Русского мира, мы не можем не заметить, что в какой-то момент очутились на чужой территории, в пространстве иной цивилизации. Например, западно-европейской, исламской или китайской. И здесь важен не только язык, фенотип и нравы местного населения. Мы покинули пределы Русского мира — сменилась цивилизация, мы в новом, отличном от нашего культурном круге.Дарья Дугина обратила в свое внимание на такое понятие, как "фронтир". Это не линейная граница, а промежуточная полоса, ничейная или нейтральная территория, которая отделяет одну цивилизацию от другой. Свойство фронтира — постоянно меняться, сдвигаясь в ту или иную сторону. Более того, фронтир живет своей жизнью, на его территории идет интенсивный обмен культурными кодами, две или даже больше идентичностей сходятся, конфликтуют, расходятся и снова вступают в диалог. Дарья испытала опыт фронтира в Новороссии во время поездки по новым территориям. Она проницательно схватила саму жизнь этой области, где как раз и решается сегодня судьба Русского мира. Безусловно, Украина, Малороссия относится к Русскому миру. Исторически это его колыбель. Но позднее по мере смещения центра к востоку она сама превратилась в цивилизационный фронтир — стала промежуточной зоной между евразийской Россией и Европой. Отсюда пересечения влияний в языке (влияние польского), религии (влияние католичества), культуре (влияние либерализма и национализма, глубоко чуждых русскому коду). Так, украинский фронтир, в свою очередь, стал областью напряжения между двумя центрами, полюсами притяжения — между Русским миром и европейским Западом. Это видно было наглядно в электоральной политике Украины (пока там еще были выборы) и привело к страшной братоубийственной войне.Другой пример границ Русского мира — братская Беларусь. Ее народ также на время оказался от отрыве от нас, великороссов, стал частью вначале Великого княжества Литовского, потом Польского государства. При всей самобытности и оригинальности сложившейся белорусской идентичности, особенностях языка и культуры этот фронтир не был разделен на два полюса притяжения. С полной суверенностью и самостоятельностью Беларусь является органичной и неотъемлемой частью Русского мира, оставаясь вполне независимым государством.Таким образом, Русский мир совсем не обязательно не означает ни поглощение, ни войну, ни наличие, ни отсутствие государственных границ. Если бы украинский фронтир вел бы себя так же, как белорусский, на территориальную целостность Украины никто бы не покушался. Русский мир открыт и миролюбив, готов к дружбе и партнерству на самых разных основаниях. Но на акты прямой агрессии, унижения и русофобии он не отвечать не может.Президент Путин однажды ответил на вопрос, где кончается Россия, и в этом случае под "Россией" имелся в виду именно Русский мир: там, докуда сможет дойти русский человек, где мы вынуждены будем остановиться. И совершенно очевидно, что мы не остановимся прежде, чем восстановим интегральность наших всемирно-русских земель, естественные контуры и гармоничные (пусть и сложные) фронтиры нашей цивилизации.Русский мир основан на Русской идее. И это Идея, безусловно, имеет своеобразные и уникальные черты. Ее конструкция определяется традиционными ценностями, вбирающими в себя исторический опыт народа. Идея не может быть выдумана или разработана, она произрастает из глубины нашего общественного самосознания, вызревает в народной глубине, ищет выхода в прозрениях и шедеврах гениев, полководцев, правителей, святых, подвижников, тружеников, простых семей. Русская Идея распространяется на всех:Русский мир — это тот идеал, который всегда находится над нами, образуя горизонт мечты, стремления и воли.И наконец, что значит Русский мир в международных отношениях? Здесь это понятие приобретает еще более значимый вес. Русский мир — это один из полюсов многополярного мира. Он может быть объединен в государство (как Китай или Индия) или может представлять собой несколько независимых государств, объединенных историей, культурой и ценностями (как страны исламского мира). Но в любом случае это Государство-Цивилизация, обладающее своей оригинальной и самобытной идентичностью. Многополярный миропорядок и строится на диалоге таких миров, государств-цивилизаций. И Запад в этом контексте не должен больше восприниматься как носитель универсальных ценностей и норм, общеобязательных для всех народов и государств мира. Запад, страны НАТО — это один из миров наряду с другими, одно государство-цивилизация среди других — России, Китая, Индии, исламского блока, Африки и Латинской Америки. Общечеловеческий мир складывается из совокупности отдельных полюсов — больших пространств, цивилизаций и разделяющих и соединяющих одновременно их между собой фронтиров. Это тонкая конструкция, требующая деликатности, тонкости, взаимного уважения, такта, знакомства с ценностями другого, но только так можно построить по настоящему справедливый миропорядок. И в этом миропорядке именно Русский мир, а не только Россия как государство и является полноценным полюсом, центром интеграции, уникальным цивилизационным образованием, основанным на собственных традиционных ценностях, которые могут отчасти совпадать, а отчасти и отличаться от ценностей других цивилизаций. И никто не может указывать со стороны, каким быть, а каким не быть Русскому миру. Это решают только его народы, его история, его дух, его путь в истории.Все это и является главными темами Всемирного русского народного Собора, посвященного Русскому миру.

https://ria.ru/20231114/putin-1909336375.html

https://ria.ru/20231115/otedelenie-1909663347.html

https://ria.ru/20230912/kchr-1895945124.html

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всемирный русский народный собор, аналитика, русские, россия