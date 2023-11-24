https://ria.ru/20231124/rubl-1911403066.html

Вопреки ожиданиям. Рубль преподнесет сюрприз к концу года

Вопреки ожиданиям. Рубль преподнесет сюрприз к концу года - РИА Новости, 24.11.2023

Вопреки ожиданиям. Рубль преподнесет сюрприз к концу года

На Московской бирже рубль торгуется на уровне 88 долларов и 96 евро. А в октябре было 100 и 106 соответственно. Сказались обязательная продажа валютной выручки... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T08:00

2023-11-24T08:00

2023-11-24T08:01

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Надежда Сарапина. На Московской бирже рубль торгуется на уровне 88 долларов и 96 евро. А в октябре было 100 и 106 соответственно. Сказались обязательная продажа валютной выручки и повышение ключевой ставки до 15 процентов. Насколько эта тенденция устойчива и чего ждать в ближайшем будущем — в материале РИА Новости.Плоды трудовЭтот год выдался особенно сложным для национальной денежной единицы. Налаживание новых логистических цепочек привело к увеличению импорта и ухудшению торгового баланса. Напряженности добавил высокий спрос на валюту, к тому же слабый рубль позволял экспортерам увеличить прибыль. В результате в июне падение к доллару достигло десяти процентов. ЦБ повысил ставку с 8,5 до 12 и договорился с крупнейшими компаниями о добровольной продаже выручки. Это закрепило курс на отметке 93,4, но ненадолго.Осенью доллар снова перевалил за сотню. Регулятор поднял ставку еще на два процента. Помогло восстановление цен на нефть. Сейчас Brent котируется на уровне 81,3 за баррель. Кроме того, экспортеров обязали продавать валюту и ввели штрафы для нарушителей. "Подобные меры не раз демонстрировали эффективность. В первом полугодии 2022-го удалось укрепить рубль до 55 за доллар", — напоминает экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. К слову, примерно так же действуют в Китае.Интересы бизнесаХотя ужесточение денежно-кредитной политики обычно негативно влияет на предпринимательскую активность, экономисты не видят поводов для беспокойства. Так, Лобода указывает на рост ВВП — за третий квартал на 5,5 процента в годовом выражении. Промышленное производство за девять месяцев прибавило 3,3 процента, реальные доходы увеличились на 5,3, безработица — всего три процента трудоспособного населения.К тому же на фоне высокой ставки уменьшается спрос на импорт, а рублевые сбережения становятся более привлекательными, указывает директор Центра стратегического анализа "Ингосстраха" Евгения Васильева. "Зарубежные закупки сокращаются уже несколько месяцев. В октябре — на два миллиарда долларов относительно сентября. Торговый баланс улучшается, и это способствует укреплению рубля", — отмечает она.В целом правительство поддерживает курс на социальную стабильность, невозможную без стабильной валюты. Член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев считает, что интересы населения в любом случае должны быть в приоритете. Ослабление рубля обесценивает сбережения. В этом смысле ЦБ предпринимает верные шаги. Ставки по депозитам не могут быть меньше инфляции. "Предприятиям же необходимо быть адаптивными, уметь вести дела при любых кредитных условиях. Пострадают лишь компании, которые и так балансируют на грани безубыточности", — объясняет эксперт. К тому же за последние полтора года государство ввело много грантов и льгот для возрождения и поддержки отечественного бизнеса.Прогнозы и опасенияПодорожание Urals, увеличение поставок энергоресурсов избавили государство от необходимости срочно латать финансовые дыры за счет слабого рубля. "В общем, у нас все очень неплохо, год закроем с дефицитом бюджета лишь в один процент ВВП — вдвое меньше, чем ожидали", — подчеркивает Разуваев.Главной проблемой остается инфляция, по официальным данным, уже приближающаяся к семи процентам в годовом выражении. Экономисты считают, что пик придется на февраль-март 2024-го, затем — снижение. Соответственно, в декабре ставку могут поднять еще раз на один-два процента, что опять-таки укрепит рубль.Западные эксперты ожидают 80 за доллар к весне, пишет Bloomberg. По некоторым российским оценкам, этот результат возможен еще до конца года. В целом прогнозы — от 80 до 92, но большинство аналитиков полагает, что укрепление долговременное."Коридор в 85-95 за доллар сохранится — по крайней мере до отмены обязательной продажи выручки в марте", — говорит Лобода. Однако постепенное улучшение макроэкономических показателей позволяет предположить, что обвала рубля не случится и позже.Этому поможет и сделка об обмене заблокированными активами, которую сейчас прорабатывают в ЦБ.

https://ria.ru/20231015/valyuta-1902557106.html

https://ria.ru/20231024/finansy-1904678073.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), курс доллара, курс рубля