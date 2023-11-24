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Вопреки ожиданиям. Рубль преподнесет сюрприз к концу года - РИА Новости, 24.11.2023
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08:00 24.11.2023 (обновлено: 08:01 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/rubl-1911403066.html
Вопреки ожиданиям. Рубль преподнесет сюрприз к концу года
Вопреки ожиданиям. Рубль преподнесет сюрприз к концу года - РИА Новости, 24.11.2023
Вопреки ожиданиям. Рубль преподнесет сюрприз к концу года
На Московской бирже рубль торгуется на уровне 88 долларов и 96 евро. А в октябре было 100 и 106 соответственно. Сказались обязательная продажа валютной выручки... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T08:00
2023-11-24T08:01
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
курс доллара
курс рубля
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Надежда Сарапина. На Московской бирже рубль торгуется на уровне 88 долларов и 96 евро. А в октябре было 100 и 106 соответственно. Сказались обязательная продажа валютной выручки и повышение ключевой ставки до 15 процентов. Насколько эта тенденция устойчива и чего ждать в ближайшем будущем — в материале РИА Новости.Плоды трудовЭтот год выдался особенно сложным для национальной денежной единицы. Налаживание новых логистических цепочек привело к увеличению импорта и ухудшению торгового баланса. Напряженности добавил высокий спрос на валюту, к тому же слабый рубль позволял экспортерам увеличить прибыль. В результате в июне падение к доллару достигло десяти процентов. ЦБ повысил ставку с 8,5 до 12 и договорился с крупнейшими компаниями о добровольной продаже выручки. Это закрепило курс на отметке 93,4, но ненадолго.Осенью доллар снова перевалил за сотню. Регулятор поднял ставку еще на два процента. Помогло восстановление цен на нефть. Сейчас Brent котируется на уровне 81,3 за баррель. Кроме того, экспортеров обязали продавать валюту и ввели штрафы для нарушителей. "Подобные меры не раз демонстрировали эффективность. В первом полугодии 2022-го удалось укрепить рубль до 55 за доллар", — напоминает экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. К слову, примерно так же действуют в Китае.Интересы бизнесаХотя ужесточение денежно-кредитной политики обычно негативно влияет на предпринимательскую активность, экономисты не видят поводов для беспокойства. Так, Лобода указывает на рост ВВП — за третий квартал на 5,5 процента в годовом выражении. Промышленное производство за девять месяцев прибавило 3,3 процента, реальные доходы увеличились на 5,3, безработица — всего три процента трудоспособного населения.К тому же на фоне высокой ставки уменьшается спрос на импорт, а рублевые сбережения становятся более привлекательными, указывает директор Центра стратегического анализа "Ингосстраха" Евгения Васильева. "Зарубежные закупки сокращаются уже несколько месяцев. В октябре — на два миллиарда долларов относительно сентября. Торговый баланс улучшается, и это способствует укреплению рубля", — отмечает она.В целом правительство поддерживает курс на социальную стабильность, невозможную без стабильной валюты. Член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев считает, что интересы населения в любом случае должны быть в приоритете. Ослабление рубля обесценивает сбережения. В этом смысле ЦБ предпринимает верные шаги. Ставки по депозитам не могут быть меньше инфляции. "Предприятиям же необходимо быть адаптивными, уметь вести дела при любых кредитных условиях. Пострадают лишь компании, которые и так балансируют на грани безубыточности", — объясняет эксперт. К тому же за последние полтора года государство ввело много грантов и льгот для возрождения и поддержки отечественного бизнеса.Прогнозы и опасенияПодорожание Urals, увеличение поставок энергоресурсов избавили государство от необходимости срочно латать финансовые дыры за счет слабого рубля. "В общем, у нас все очень неплохо, год закроем с дефицитом бюджета лишь в один процент ВВП — вдвое меньше, чем ожидали", — подчеркивает Разуваев.Главной проблемой остается инфляция, по официальным данным, уже приближающаяся к семи процентам в годовом выражении. Экономисты считают, что пик придется на февраль-март 2024-го, затем — снижение. Соответственно, в декабре ставку могут поднять еще раз на один-два процента, что опять-таки укрепит рубль.Западные эксперты ожидают 80 за доллар к весне, пишет Bloomberg. По некоторым российским оценкам, этот результат возможен еще до конца года. В целом прогнозы — от 80 до 92, но большинство аналитиков полагает, что укрепление долговременное."Коридор в 85-95 за доллар сохранится — по крайней мере до отмены обязательной продажи выручки в марте", — говорит Лобода. Однако постепенное улучшение макроэкономических показателей позволяет предположить, что обвала рубля не случится и позже.Этому поможет и сделка об обмене заблокированными активами, которую сейчас прорабатывают в ЦБ.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), курс доллара, курс рубля
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Курс доллара, Курс рубля
Вопреки ожиданиям. Рубль преподнесет сюрприз к концу года

Экономисты прогнозируют ослабление доллара до 80 рублей к концу года

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Надежда Сарапина. На Московской бирже рубль торгуется на уровне 88 долларов и 96 евро. А в октябре было 100 и 106 соответственно. Сказались обязательная продажа валютной выручки и повышение ключевой ставки до 15 процентов. Насколько эта тенденция устойчива и чего ждать в ближайшем будущем — в материале РИА Новости.

Плоды трудов

Этот год выдался особенно сложным для национальной денежной единицы. Налаживание новых логистических цепочек привело к увеличению импорта и ухудшению торгового баланса. Напряженности добавил высокий спрос на валюту, к тому же слабый рубль позволял экспортерам увеличить прибыль. В результате в июне падение к доллару достигло десяти процентов. ЦБ повысил ставку с 8,5 до 12 и договорился с крупнейшими компаниями о добровольной продаже выручки. Это закрепило курс на отметке 93,4, но ненадолго.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина выступает на пленарном заседании Государственной думы
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступает на пленарном заседании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина выступает на пленарном заседании Государственной думы
Осенью доллар снова перевалил за сотню. Регулятор поднял ставку еще на два процента. Помогло восстановление цен на нефть. Сейчас Brent котируется на уровне 81,3 за баррель. Кроме того, экспортеров обязали продавать валюту и ввели штрафы для нарушителей. "Подобные меры не раз демонстрировали эффективность. В первом полугодии 2022-го удалось укрепить рубль до 55 за доллар", — напоминает экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. К слову, примерно так же действуют в Китае.

Интересы бизнеса

Хотя ужесточение денежно-кредитной политики обычно негативно влияет на предпринимательскую активность, экономисты не видят поводов для беспокойства. Так, Лобода указывает на рост ВВП — за третий квартал на 5,5 процента в годовом выражении. Промышленное производство за девять месяцев прибавило 3,3 процента, реальные доходы увеличились на 5,3, безработица — всего три процента трудоспособного населения.
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15 октября, 08:00
К тому же на фоне высокой ставки уменьшается спрос на импорт, а рублевые сбережения становятся более привлекательными, указывает директор Центра стратегического анализа "Ингосстраха" Евгения Васильева. "Зарубежные закупки сокращаются уже несколько месяцев. В октябре — на два миллиарда долларов относительно сентября. Торговый баланс улучшается, и это способствует укреплению рубля", — отмечает она.
В целом правительство поддерживает курс на социальную стабильность, невозможную без стабильной валюты. Член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев считает, что интересы населения в любом случае должны быть в приоритете. Ослабление рубля обесценивает сбережения. В этом смысле ЦБ предпринимает верные шаги. Ставки по депозитам не могут быть меньше инфляции. "Предприятиям же необходимо быть адаптивными, уметь вести дела при любых кредитных условиях. Пострадают лишь компании, которые и так балансируют на грани безубыточности", — объясняет эксперт. К тому же за последние полтора года государство ввело много грантов и льгот для возрождения и поддержки отечественного бизнеса.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкОтделение Сбербанка
Отделение Сбербанка - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Отделение Сбербанка

Прогнозы и опасения

Подорожание Urals, увеличение поставок энергоресурсов избавили государство от необходимости срочно латать финансовые дыры за счет слабого рубля. "В общем, у нас все очень неплохо, год закроем с дефицитом бюджета лишь в один процент ВВП — вдвое меньше, чем ожидали", — подчеркивает Разуваев.
Главной проблемой остается инфляция, по официальным данным, уже приближающаяся к семи процентам в годовом выражении. Экономисты считают, что пик придется на февраль-март 2024-го, затем — снижение. Соответственно, в декабре ставку могут поднять еще раз на один-два процента, что опять-таки укрепит рубль.
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За границу без наличных. Россия придумала, как обойтись без Visa
24 октября, 08:00
Западные эксперты ожидают 80 за доллар к весне, пишет Bloomberg. По некоторым российским оценкам, этот результат возможен еще до конца года. В целом прогнозы — от 80 до 92, но большинство аналитиков полагает, что укрепление долговременное.
"Коридор в 85-95 за доллар сохранится — по крайней мере до отмены обязательной продажи выручки в марте", — говорит Лобода. Однако постепенное улучшение макроэкономических показателей позволяет предположить, что обвала рубля не случится и позже.
Этому поможет и сделка об обмене заблокированными активами, которую сейчас прорабатывают в ЦБ.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДевушка возле пункта обмена валют в Москве
Девушка возле пункта обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Девушка возле пункта обмена валют в Москве
 
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