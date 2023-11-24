https://ria.ru/20231124/rezidenty-1911506550.html

Резиденты ОЭЗ Югры смогут создать производства по механизму Build-to-suit

Резиденты ОЭЗ Югры смогут создать производства по механизму Build-to-suit - РИА Новости, 24.11.2023

Резиденты ОЭЗ Югры смогут создать производства по механизму Build-to-suit

ОЭЗ "Нягань" призвана стать новым центром развития перерабатывающих производств в ХМАО-Югре, который станет драйвером диверсификации экономики и... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T10:15

2023-11-24T10:15

2023-11-24T10:15

ханты-мансийский автономный округ

югра

нягань

сергей афанасьев

алексей забозлаев

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. ОЭЗ "Нягань" призвана стать новым центром развития перерабатывающих производств в ХМАО-Югре, который станет драйвером диверсификации экономики и социально-экономического развития на западе автономного округа, сообщил заместитель губернатора округа Алексей Забозлаев. Он выступил на презентации инвесторам первой в автономном округе ОЭЗ промышленно-производственного типа "Нягань", которая прошла в представительстве Югры в Москве. В мероприятии приняли участие почти 40 представителей промышленных предприятий, объединений предпринимателей и отраслевых ассоциаций, экспертов консалтинговых компаний. "Уже заключены соглашения о намерениях с пятью резидентами по реализации проектов в сферах производства кормового микробного белка для сельскохозяйственных нужд, полимерной трубной продукции, мебели, а также проекты по созданию домостроительного комбината и центра обработки данных, с общим объемом инвестиций более 24 миллиардов рублей", - процитировали слова Забозлаева в Фонде развития Югры. В свою очередь, директор департамента экономического развития – заместитель губернатора Югры Сергей Афанасьев отметил транспортное логистическое преимущество ОЭЗ. "Нягань обеспечена всеми коммуникациями и является логистическим центром: железно-дорожное сообщение, авиа и транспортный узел. В промышленно-производственная зона - это возможность не только для предприятий нефтегазового сектора, но и других сфер экономики", - пояснил он. Одним из преимуществ размещения производств на площадке ОЭЗ он назвал является формат работы по механизму Build-to-suit. Он предусматривает строительство под "ключ" силами управляющей компанией для инвестора зданий, сооружений, складов и других объектов, учитывая конкретные технические требования каждого резидента. Для резидентов ОЭЗ "Нягань" предусмотрен широкий спектр мер государственной поддержки их деятельности. "Сегодня Фонд развития Югры предлагает резидентам комплексное сопровождение инвестиционного проекта на всех этапах его реализации. Для резидентов - налоговые льготы и преференции: пониженные ставки по налогу на прибыль, на имущество организаций, по страховым взносам, поддержка экспорта, финансирование на льготных условиях по ставке от 1% годовых сроком до 7 лет. Одним из инструментов поддержки инвесторов станет "промышленный офсет"., - рассказал Афанасьев. Соглашение между Минэкономразвития РФ, правительством Югры и администрацией города Нягани о создании ОЭЗ промышленно-производственного типа было подписано 25 января 2023 года. Общая площадь ОЭЗ составляет более 270 гектаров, на которой планируется внедрение крупных импортозамещающих инициатив, обеспечение цифрового суверенитета России и создание новых технологий по добыче нефти. Общий объем инвестиций якорных резидентов на первом этапе оценивается в 25 миллиардов рублей, а их выручка — в 133,2 миллиарда рублей. Реализация проекта рассчитана до 2032 года.

https://ria.ru/20231123/tsentr-1911462568.html

https://ria.ru/20231123/investitsii-1911462323.html

нягань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

югра, нягань, сергей афанасьев, алексей забозлаев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)