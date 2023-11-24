https://ria.ru/20231124/putin-1911679040.html
Западные системы ИИ занимаются отменой русской культуры, заявил Путин
Западные системы ИИ занимаются отменой русской культуры, заявил Путин - РИА Новости, 24.11.2023
Западные системы ИИ занимаются отменой русской культуры, заявил Путин
Некоторые системы искусственного интеллекта, созданные западными разработчиками, не учитывают и отменяют российскую культуру, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T17:16
2023-11-24T17:16
2023-11-24T17:16
технологии
россия
владимир путин
ии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911667143_0:397:2933:2047_1920x0_80_0_0_7633a25f6ce40a5bb21dccf6ed6c6899.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Некоторые системы искусственного интеллекта, созданные западными разработчиками, не учитывают и отменяют российскую культуру, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вам, думаю, хорошо известно, что некоторые, так скажем, западные поисковые системы и генеративные модели работают зачастую весьма избирательно, ангажировано, не учитывают, а порой и просто игнорируют, и отменяют российскую культуру", - сказал Путин на пленарном заседании конференции Al Journey. Он добавил, что перед системой ставятся определенные задачи и она их решает, используя только англоязычные данные. Алгоритм может "указать машине", что российской культуры, науки не существует, такая же схема может быть и в отношении других цивилизаций. "Такой ксенофоб может получиться из искусственного интеллекта, созданного по некоторым западным стандартам и лекалам", - сказал президент РФ. Такие системы предназначены для западного рынка и отражают нормы западной этики, которой возражает Россия. Монопольное доминирование подобных чужих разработок неприемлемо для Российской Федерации, заключил глава государства.
https://ria.ru/20231124/ai-1911660360.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911667143_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f427203e0a3753ef1ade5499a19d3332.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, владимир путин, ии
Технологии, Россия, Владимир Путин, ИИ
Западные системы ИИ занимаются отменой русской культуры, заявил Путин
Путин: некоторые западные системы ИИ занимаются отменой русской культуры
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Некоторые системы искусственного интеллекта, созданные западными разработчиками, не учитывают и отменяют российскую культуру, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Вам, думаю, хорошо известно, что некоторые, так скажем, западные поисковые системы и генеративные модели работают зачастую весьма избирательно, ангажировано, не учитывают, а порой и просто игнорируют, и отменяют российскую культуру", - сказал Путин на пленарном заседании конференции Al Journey.
Он добавил, что перед системой ставятся определенные задачи и она их решает, используя только англоязычные данные. Алгоритм может "указать машине", что российской культуры, науки не существует, такая же схема может быть и в отношении других цивилизаций.
"Такой ксенофоб может получиться из искусственного интеллекта, созданного по некоторым западным стандартам и лекалам", - сказал президент РФ.
Такие системы предназначены для западного рынка и отражают нормы западной этики, которой возражает Россия. Монопольное доминирование подобных чужих разработок неприемлемо для Российской Федерации, заключил глава государства.
Путин дал поручения по развитию ИИ в России