Рейтинг@Mail.ru
Западные системы ИИ занимаются отменой русской культуры, заявил Путин - РИА Новости, 24.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:16 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/putin-1911679040.html
Западные системы ИИ занимаются отменой русской культуры, заявил Путин
Западные системы ИИ занимаются отменой русской культуры, заявил Путин - РИА Новости, 24.11.2023
Западные системы ИИ занимаются отменой русской культуры, заявил Путин
Некоторые системы искусственного интеллекта, созданные западными разработчиками, не учитывают и отменяют российскую культуру, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T17:16
2023-11-24T17:16
технологии
россия
владимир путин
ии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911667143_0:397:2933:2047_1920x0_80_0_0_7633a25f6ce40a5bb21dccf6ed6c6899.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Некоторые системы искусственного интеллекта, созданные западными разработчиками, не учитывают и отменяют российскую культуру, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вам, думаю, хорошо известно, что некоторые, так скажем, западные поисковые системы и генеративные модели работают зачастую весьма избирательно, ангажировано, не учитывают, а порой и просто игнорируют, и отменяют российскую культуру", - сказал Путин на пленарном заседании конференции Al Journey. Он добавил, что перед системой ставятся определенные задачи и она их решает, используя только англоязычные данные. Алгоритм может "указать машине", что российской культуры, науки не существует, такая же схема может быть и в отношении других цивилизаций. "Такой ксенофоб может получиться из искусственного интеллекта, созданного по некоторым западным стандартам и лекалам", - сказал президент РФ. Такие системы предназначены для западного рынка и отражают нормы западной этики, которой возражает Россия. Монопольное доминирование подобных чужих разработок неприемлемо для Российской Федерации, заключил глава государства.
https://ria.ru/20231124/ai-1911660360.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911667143_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f427203e0a3753ef1ade5499a19d3332.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, владимир путин, ии
Технологии, Россия, Владимир Путин, ИИ
Западные системы ИИ занимаются отменой русской культуры, заявил Путин

Путин: некоторые западные системы ИИ занимаются отменой русской культуры

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2023
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2023 - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Некоторые системы искусственного интеллекта, созданные западными разработчиками, не учитывают и отменяют российскую культуру, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Вам, думаю, хорошо известно, что некоторые, так скажем, западные поисковые системы и генеративные модели работают зачастую весьма избирательно, ангажировано, не учитывают, а порой и просто игнорируют, и отменяют российскую культуру", - сказал Путин на пленарном заседании конференции Al Journey.
Он добавил, что перед системой ставятся определенные задачи и она их решает, используя только англоязычные данные. Алгоритм может "указать машине", что российской культуры, науки не существует, такая же схема может быть и в отношении других цивилизаций.
"Такой ксенофоб может получиться из искусственного интеллекта, созданного по некоторым западным стандартам и лекалам", - сказал президент РФ.
Такие системы предназначены для западного рынка и отражают нормы западной этики, которой возражает Россия. Монопольное доминирование подобных чужих разработок неприемлемо для Российской Федерации, заключил глава государства.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Путин дал поручения по развитию ИИ в России
16:14
 
ТехнологииРоссияВладимир ПутинИИ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала