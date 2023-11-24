https://ria.ru/20231124/putin-1911679040.html

Западные системы ИИ занимаются отменой русской культуры, заявил Путин

Западные системы ИИ занимаются отменой русской культуры, заявил Путин - РИА Новости, 24.11.2023

Западные системы ИИ занимаются отменой русской культуры, заявил Путин

Некоторые системы искусственного интеллекта, созданные западными разработчиками, не учитывают и отменяют российскую культуру, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T17:16

2023-11-24T17:16

2023-11-24T17:16

технологии

россия

владимир путин

ии

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Некоторые системы искусственного интеллекта, созданные западными разработчиками, не учитывают и отменяют российскую культуру, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вам, думаю, хорошо известно, что некоторые, так скажем, западные поисковые системы и генеративные модели работают зачастую весьма избирательно, ангажировано, не учитывают, а порой и просто игнорируют, и отменяют российскую культуру", - сказал Путин на пленарном заседании конференции Al Journey. Он добавил, что перед системой ставятся определенные задачи и она их решает, используя только англоязычные данные. Алгоритм может "указать машине", что российской культуры, науки не существует, такая же схема может быть и в отношении других цивилизаций. "Такой ксенофоб может получиться из искусственного интеллекта, созданного по некоторым западным стандартам и лекалам", - сказал президент РФ. Такие системы предназначены для западного рынка и отражают нормы западной этики, которой возражает Россия. Монопольное доминирование подобных чужих разработок неприемлемо для Российской Федерации, заключил глава государства.

https://ria.ru/20231124/ai-1911660360.html

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технологии, россия, владимир путин, ии