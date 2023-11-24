https://ria.ru/20231124/putin-1911677546.html

Песков анонсировал большую пресс-конференцию Путина

Песков анонсировал большую пресс-конференцию Путина - РИА Новости, 24.11.2023

Песков анонсировал большую пресс-конференцию Путина

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится скоро, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T17:09

2023-11-24T17:09

2023-11-24T17:25

дмитрий песков

владимир путин

политика

россия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится скоро, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Скоро", - ответил он журналистам на вопрос, когда ждать большую пресс-конференцию Путина.Оглашение послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию состоится своевременно, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Своевременно", - ответил он журналистам на вопрос, когда ждать оглашения послания.

https://ria.ru/20231124/putin-1911678397.html

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дмитрий песков, владимир путин, политика, россия