https://ria.ru/20231124/putin-1911677546.html
Песков анонсировал большую пресс-конференцию Путина
Песков анонсировал большую пресс-конференцию Путина - РИА Новости, 24.11.2023
Песков анонсировал большую пресс-конференцию Путина
Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится скоро, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T17:09
2023-11-24T17:09
2023-11-24T17:25
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится скоро, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Скоро", - ответил он журналистам на вопрос, когда ждать большую пресс-конференцию Путина.Оглашение послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию состоится своевременно, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Своевременно", - ответил он журналистам на вопрос, когда ждать оглашения послания.
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дмитрий песков, владимир путин, политика, россия
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Политика, Россия
Песков анонсировал большую пресс-конференцию Путина
Песков: скоро состоится большая пресс-конференция Путина
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится скоро, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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"Скоро", - ответил он журналистам на вопрос, когда ждать большую пресс-конференцию Путина.
Оглашение послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию состоится своевременно, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Своевременно", - ответил он журналистам на вопрос, когда ждать оглашения послания.
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