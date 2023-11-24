https://ria.ru/20231124/putin-1911662823.html

"Там мрак какой-то". Путин сравнил российские и зарубежные нейросети

"Там мрак какой-то". Путин сравнил российские и зарубежные нейросети - РИА Новости, 24.11.2023

"Там мрак какой-то". Путин сравнил российские и зарубежные нейросети

Президент РФ Владимир Путин на выставке в рамках конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" сравнил отечественную и зарубежную нейросети для... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T16:21

2023-11-24T16:21

2023-11-24T16:21

технологии

россия

владимир путин

константин кулик

сбербанк россии

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на выставке в рамках конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" сравнил отечественную и зарубежную нейросети для создания изображений, глава государства отметил, что российская разработка генерирует позитивный контент, а иностранная – "мрак какой-то". Исполнительный директор Сбербанка Константин Куликов продемонстрировал Путину изображения, созданные российской нейросетью Kandinsky и зарубежным аналогом. "В каких-то аспектах мы их превосходим. Например, в создании российского контента, который с нашим культурным кодом. Они, например, плохо избушку на курьих ножках делают. У нас она получается посимпатичнее", - рассказал Путину специалист. "У вас позитивно, а там мрак какой-то", - отреагировал президент на представленные изображения, разработанные нейросетями.

https://ria.ru/20231124/putin-1911658673.html

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технологии, россия, владимир путин, константин кулик, сбербанк россии