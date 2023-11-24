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"Там мрак какой-то". Путин сравнил российские и зарубежные нейросети - РИА Новости, 24.11.2023
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16:21 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/putin-1911662823.html
"Там мрак какой-то". Путин сравнил российские и зарубежные нейросети
"Там мрак какой-то". Путин сравнил российские и зарубежные нейросети - РИА Новости, 24.11.2023
"Там мрак какой-то". Путин сравнил российские и зарубежные нейросети
Президент РФ Владимир Путин на выставке в рамках конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" сравнил отечественную и зарубежную нейросети для... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T16:21
2023-11-24T16:21
технологии
россия
владимир путин
константин кулик
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на выставке в рамках конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" сравнил отечественную и зарубежную нейросети для создания изображений, глава государства отметил, что российская разработка генерирует позитивный контент, а иностранная – "мрак какой-то". Исполнительный директор Сбербанка Константин Куликов продемонстрировал Путину изображения, созданные российской нейросетью Kandinsky и зарубежным аналогом. "В каких-то аспектах мы их превосходим. Например, в создании российского контента, который с нашим культурным кодом. Они, например, плохо избушку на курьих ножках делают. У нас она получается посимпатичнее", - рассказал Путину специалист. "У вас позитивно, а там мрак какой-то", - отреагировал президент на представленные изображения, разработанные нейросетями.
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технологии, россия, владимир путин, константин кулик, сбербанк россии
Технологии, Россия, Владимир Путин, Константин Кулик, Сбербанк России
"Там мрак какой-то". Путин сравнил российские и зарубежные нейросети

Путин назвал мраком зарубежные нейросети при сравнении их с российскими

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на выставке в рамках конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" сравнил отечественную и зарубежную нейросети для создания изображений, глава государства отметил, что российская разработка генерирует позитивный контент, а иностранная – "мрак какой-то".
Исполнительный директор Сбербанка Константин Куликов продемонстрировал Путину изображения, созданные российской нейросетью Kandinsky и зарубежным аналогом.
«
"В каких-то аспектах мы их превосходим. Например, в создании российского контента, который с нашим культурным кодом. Они, например, плохо избушку на курьих ножках делают. У нас она получается посимпатичнее", - рассказал Путину специалист.
"У вас позитивно, а там мрак какой-то", - отреагировал президент на представленные изображения, разработанные нейросетями.
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