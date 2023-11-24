https://ria.ru/20231124/putin-1911658824.html

"Зеленский примет". В Италии отреагировали на заявление Путина

"Зеленский примет". В Италии отреагировали на заявление Путина - РИА Новости, 24.11.2023

"Зеленский примет". В Италии отреагировали на заявление Путина

Читатели итальянского издания Il Fatto Quotidiano поддержали президента России Владимира Путина после его слов о том, что Украина не хочет вести мирные... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T16:11

2023-11-24T16:11

2023-11-24T16:11

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

украина

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910176438_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_acb25d1dd983192fdcd52484c4fce270.jpg

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Читатели итальянского издания Il Fatto Quotidiano поддержали президента России Владимира Путина после его слов о том, что Украина не хочет вести мирные переговоры. "Путин все правильно говорит, а мы еще продолжает кормить Зеленского", — написал один из комментаторов. "Зеленский принял закон о запрете переговоров. Это хорошо известно", — поддержал другой. "Запад не хочет посадить Украину за стол переговоров", — отметил третий. "Зеленский примет все, что скажут США", — поделился мнением еще один пользователь. "Переговоры всегда ведутся между двумя сторонами, в данном случае между Киевом и Москвой. Нет сомнений, что вместе с Украиной за столом будут сидеть, по крайней мере, в качестве "гарантов" США и ЕС", — заключили читатели. Ранее, выступая на саммите G20, президент России Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, это киевские власти публично объявили о выходе из переговорного процесса.

https://ria.ru/20231124/putin-1911492519.html

https://ria.ru/20231124/ukraina-1911563355.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, россия, украина, киев