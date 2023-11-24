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"Зеленский примет". В Италии отреагировали на заявление Путина - РИА Новости, 24.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:11 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/putin-1911658824.html
"Зеленский примет". В Италии отреагировали на заявление Путина
"Зеленский примет". В Италии отреагировали на заявление Путина - РИА Новости, 24.11.2023
"Зеленский примет". В Италии отреагировали на заявление Путина
Читатели итальянского издания Il Fatto Quotidiano поддержали президента России Владимира Путина после его слов о том, что Украина не хочет вести мирные... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T16:11
2023-11-24T16:11
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
украина
киев
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Читатели итальянского издания Il Fatto Quotidiano поддержали президента России Владимира Путина после его слов о том, что Украина не хочет вести мирные переговоры. "Путин все правильно говорит, а мы еще продолжает кормить Зеленского", — написал один из комментаторов. "Зеленский принял закон о запрете переговоров. Это хорошо известно", — поддержал другой. "Запад не хочет посадить Украину за стол переговоров", — отметил третий. "Зеленский примет все, что скажут США", — поделился мнением еще один пользователь. "Переговоры всегда ведутся между двумя сторонами, в данном случае между Киевом и Москвой. Нет сомнений, что вместе с Украиной за столом будут сидеть, по крайней мере, в качестве "гарантов" США и ЕС", — заключили читатели. Ранее, выступая на саммите G20, президент России Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, это киевские власти публично объявили о выходе из переговорного процесса.
https://ria.ru/20231124/putin-1911492519.html
https://ria.ru/20231124/ukraina-1911563355.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Россия, Украина, Киев

"Зеленский примет". В Италии отреагировали на заявление Путина

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Читатели итальянского издания Il Fatto Quotidiano поддержали президента России Владимира Путина после его слов о том, что Украина не хочет вести мирные переговоры.

"Путин все правильно говорит, а мы еще продолжает кормить Зеленского", — написал один из комментаторов.
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"Зеленский принял закон о запрете переговоров. Это хорошо известно", — поддержал другой.

"Запад не хочет посадить Украину за стол переговоров", — отметил третий.

"Зеленский примет все, что скажут США", — поделился мнением еще один пользователь.

"Переговоры всегда ведутся между двумя сторонами, в данном случае между Киевом и Москвой. Нет сомнений, что вместе с Украиной за столом будут сидеть, по крайней мере, в качестве "гарантов" США и ЕС", — заключили читатели.

Ранее, выступая на саммите G20, президент России Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, это киевские власти публично объявили о выходе из переговорного процесса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаКиев
 
 
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