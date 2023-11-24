"Зеленский примет". В Италии отреагировали на заявление Путина
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Читатели итальянского издания Il Fatto Quotidiano поддержали президента России Владимира Путина после его слов о том, что Украина не хочет вести мирные переговоры.
"Путин все правильно говорит, а мы еще продолжает кормить Зеленского", — написал один из комментаторов.
"Путин все правильно говорит, а мы еще продолжает кормить Зеленского", — написал один из комментаторов.
"Зеленский принял закон о запрете переговоров. Это хорошо известно", — поддержал другой.
"Запад не хочет посадить Украину за стол переговоров", — отметил третий.
"Зеленский примет все, что скажут США", — поделился мнением еще один пользователь.
"Переговоры всегда ведутся между двумя сторонами, в данном случае между Киевом и Москвой. Нет сомнений, что вместе с Украиной за столом будут сидеть, по крайней мере, в качестве "гарантов" США и ЕС", — заключили читатели.
Ранее, выступая на саммите G20, президент России Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, это киевские власти публично объявили о выходе из переговорного процесса.
"Запад не хочет посадить Украину за стол переговоров", — отметил третий.
"Зеленский примет все, что скажут США", — поделился мнением еще один пользователь.
"Переговоры всегда ведутся между двумя сторонами, в данном случае между Киевом и Москвой. Нет сомнений, что вместе с Украиной за столом будут сидеть, по крайней мере, в качестве "гарантов" США и ЕС", — заключили читатели.
Ранее, выступая на саммите G20, президент России Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, это киевские власти публично объявили о выходе из переговорного процесса.