https://ria.ru/20231124/putin-1911657131.html
Путин рассказал о ситуации с развитием ИИ в российских регионах
Путин рассказал о ситуации с развитием ИИ в российских регионах - РИА Новости, 24.11.2023
Путин рассказал о ситуации с развитием ИИ в российских регионах
Регионов, которые вкладываются в работу с ИИ, пока мало, надеюсь РФ будет активнее работать, не все пока получается идеально, но модели постоянно... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T16:05
2023-11-24T16:05
2023-11-24T16:07
технологии
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Регионов, которые вкладываются в работу с ИИ, пока мало, надеюсь РФ будет активнее работать, не все пока получается идеально, но модели постоянно совершенствуются, заявил президент России Владимир Путин. "Хотел бы на нашей площадке искренне поздравить лауреатов премии "Лидеры искусственного интеллекта", а это и молодые ученые, и целые регионы, которые предлагают прорывные решения в сфере искусственного интеллекта, задают амбициозные ориентиры для движения вперед", - сказал Путин. Президент отметил, что мало пока регионов, которые так энергично вкладываются в развитие всех возможностей ИИ. "Надеюсь, мы будем более активно работать по этому направлению. Когда говорю "мы", имею в виду не только правительство, но и регионы, и отрасли производства, отдельные предприятия", - добавил Путин.
https://ria.ru/20231124/putin-1911655686.html
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технологии, россия, владимир путин, ии
Технологии, Россия, Владимир Путин, ИИ
Путин рассказал о ситуации с развитием ИИ в российских регионах
Путин: регионов, вкладывающихся в развитие искусственного интеллекта, пока мало
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Регионов, которые вкладываются в работу с ИИ, пока мало, надеюсь РФ будет активнее работать, не все пока получается идеально, но модели постоянно совершенствуются, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Хотел бы на нашей площадке искренне поздравить лауреатов премии "Лидеры искусственного интеллекта", а это и молодые ученые, и целые регионы, которые предлагают прорывные решения в сфере искусственного интеллекта, задают амбициозные ориентиры для движения вперед", - сказал Путин.
Президент отметил, что мало пока регионов, которые так энергично вкладываются в развитие всех возможностей ИИ.
"Надеюсь, мы будем более активно работать по этому направлению. Когда говорю "мы", имею в виду не только правительство, но и регионы, и отрасли производства, отдельные предприятия", - добавил Путин.
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