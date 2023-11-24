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Путин пошутил над Грефом по поводу развития ИИ в Сбербанке - РИА Новости, 24.11.2023
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16:01 24.11.2023 (обновлено: 17:41 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/putin-1911655686.html
Путин пошутил над Грефом по поводу развития ИИ в Сбербанке
Путин пошутил над Грефом по поводу развития ИИ в Сбербанке - РИА Новости, 24.11.2023
Путин пошутил над Грефом по поводу развития ИИ в Сбербанке
Президент Владимир Путин во время посещения конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" пошутил про увольнение главы Сбербанка Германа Грефа из-за РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T16:01
2023-11-24T17:41
технологии
россия
владимир путин
москва
герман греф
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин во время посещения конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" пошутил про увольнение главы Сбербанка Германа Грефа из-за развития технологий искусственного интеллекта. На выставке в рамках конференции Путин ознакомился со стендом, посвященным работе нейросетей с текстами. Главный исследователь данных в блоке "Стратегия и развитие" Сбербанка Виктория Дочкина рассказала, что еще недавно автоматизация работы высшего менеджмента с помощью решений на основе ИИ считалась невозможной, но сейчас специалисты уже занимаются этим. "Ваша работа не приведет к увольнению?" — спросил Путин, показывая на Грефа. "Копаешь сам себе", — добавил он в шутку.Главу государства ознакомили также с возможностями искусственного интеллекта по генерации речи и музыки. Путину дали прослушать две музыкальных композиции и предложили угадать, какую написала нейросеть, а какую — человек. Президент угадал верно."Вы совершенно правы, первый трек написал человек", — сказала исполнительный директор Сбербанка Яна Чаруйская.Конференция AI Journey проходит в Москве с 22 по 24 ноября. Она посвящена передовым разработкам в области искусственного интеллекта, их роли в новых научных открытиях, развитии бизнеса и общества, а также в популяризации среди молодежи. Перед гостями и зрителями выступят авторитетные международные спикеры из Индии, Китая, Бразилии, Малайзии, Индонезии, ЮАР и других стран.
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технологии, россия, владимир путин, москва, герман греф
Технологии, Россия, Владимир Путин, Москва, Герман Греф
Путин пошутил над Грефом по поводу развития ИИ в Сбербанке

Путин пошутил, что Греф копает себе яму, развивая ИИ в Сбербанке

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время посещения выставки
Владимир Путин во время посещения выставки - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин во время посещения выставки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин во время посещения конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" пошутил про увольнение главы Сбербанка Германа Грефа из-за развития технологий искусственного интеллекта.
На выставке в рамках конференции Путин ознакомился со стендом, посвященным работе нейросетей с текстами. Главный исследователь данных в блоке "Стратегия и развитие" Сбербанка Виктория Дочкина рассказала, что еще недавно автоматизация работы высшего менеджмента с помощью решений на основе ИИ считалась невозможной, но сейчас специалисты уже занимаются этим.
"Ваша работа не приведет к увольнению?" — спросил Путин, показывая на Грефа. "Копаешь сам себе", — добавил он в шутку.
Главу государства ознакомили также с возможностями искусственного интеллекта по генерации речи и музыки. Путину дали прослушать две музыкальных композиции и предложили угадать, какую написала нейросеть, а какую — человек. Президент угадал верно.
"Вы совершенно правы, первый трек написал человек", — сказала исполнительный директор Сбербанка Яна Чаруйская.
Конференция AI Journey проходит в Москве с 22 по 24 ноября. Она посвящена передовым разработкам в области искусственного интеллекта, их роли в новых научных открытиях, развитии бизнеса и общества, а также в популяризации среди молодежи. Перед гостями и зрителями выступят авторитетные международные спикеры из Индии, Китая, Бразилии, Малайзии, Индонезии, ЮАР и других стран.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Путин рассказал о развитии искусственного интеллекта в России
15:27
 
ТехнологииРоссияВладимир ПутинМоскваГерман Греф
 
 
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