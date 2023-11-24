https://ria.ru/20231124/putin-1911655686.html

Путин пошутил над Грефом по поводу развития ИИ в Сбербанке

Путин пошутил над Грефом по поводу развития ИИ в Сбербанке - РИА Новости, 24.11.2023

Путин пошутил над Грефом по поводу развития ИИ в Сбербанке

Президент Владимир Путин во время посещения конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" пошутил про увольнение главы Сбербанка Германа Грефа из-за РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T16:01

2023-11-24T16:01

2023-11-24T17:41

технологии

россия

владимир путин

москва

герман греф

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин во время посещения конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" пошутил про увольнение главы Сбербанка Германа Грефа из-за развития технологий искусственного интеллекта. На выставке в рамках конференции Путин ознакомился со стендом, посвященным работе нейросетей с текстами. Главный исследователь данных в блоке "Стратегия и развитие" Сбербанка Виктория Дочкина рассказала, что еще недавно автоматизация работы высшего менеджмента с помощью решений на основе ИИ считалась невозможной, но сейчас специалисты уже занимаются этим. "Ваша работа не приведет к увольнению?" — спросил Путин, показывая на Грефа. "Копаешь сам себе", — добавил он в шутку.Главу государства ознакомили также с возможностями искусственного интеллекта по генерации речи и музыки. Путину дали прослушать две музыкальных композиции и предложили угадать, какую написала нейросеть, а какую — человек. Президент угадал верно."Вы совершенно правы, первый трек написал человек", — сказала исполнительный директор Сбербанка Яна Чаруйская.Конференция AI Journey проходит в Москве с 22 по 24 ноября. Она посвящена передовым разработкам в области искусственного интеллекта, их роли в новых научных открытиях, развитии бизнеса и общества, а также в популяризации среди молодежи. Перед гостями и зрителями выступят авторитетные международные спикеры из Индии, Китая, Бразилии, Малайзии, Индонезии, ЮАР и других стран.

https://ria.ru/20231124/putin-1911638036.html

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технологии, россия, владимир путин, москва, герман греф