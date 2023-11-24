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Путин поручил правительству внести в ГД поправки по персональным данным - РИА Новости, 24.11.2023
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15:51 24.11.2023 (обновлено: 16:16 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/putin-1911650971.html
Путин поручил правительству внести в ГД поправки по персональным данным
Путин поручил правительству внести в ГД поправки по персональным данным - РИА Новости, 24.11.2023
Путин поручил правительству внести в ГД поправки по персональным данным
Президент РФ Владимир Путин попросил кабмин в короткие сроки внести в Госдуму пакет поправок в закон о экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T15:51
2023-11-24T16:16
технологии
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владимир путин
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил кабмин в короткие сроки внести в Госдуму пакет поправок в закон о экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций, в частности по сохранности персональных данных, а депутатов - скорее их принять.Он отметил, что по его поручению правительство подготовило изменения в закон о экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций."Установить такой механизм теперь будет гораздо проще. Во всяком случае я надеюсь, что будет гораздо проще и практически вдвое быстрее. Снимаются многие излишние бюрократические требования, но одновременно устанавливается ответственность за причинение вреда здоровью, жизни или имуществу в результате тестирования использования прорывных технологий. Считаю такой подход абсолютно сбалансированным и прошу правительство в короткие сроки внести подготовленный пакет поправок в Государственную Думу, а депутатов прошу принять этот документ максимально оперативно, чтобы решения вступили в силу уже в следующем 2024 году", - сказал Путин на пленарном заседании конференции AI Journey.
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технологии, госдума рф, владимир путин, россия, общество
Технологии, Госдума РФ, Владимир Путин, Россия, Общество
Путин поручил правительству внести в ГД поправки по персональным данным

Путин поручил правительству внести в ГД поправки к закону о персональных данных

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил кабмин в короткие сроки внести в Госдуму пакет поправок в закон о экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций, в частности по сохранности персональных данных, а депутатов - скорее их принять.
Он отметил, что по его поручению правительство подготовило изменения в закон о экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций.
«
"Установить такой механизм теперь будет гораздо проще. Во всяком случае я надеюсь, что будет гораздо проще и практически вдвое быстрее. Снимаются многие излишние бюрократические требования, но одновременно устанавливается ответственность за причинение вреда здоровью, жизни или имуществу в результате тестирования использования прорывных технологий. Считаю такой подход абсолютно сбалансированным и прошу правительство в короткие сроки внести подготовленный пакет поправок в Государственную Думу, а депутатов прошу принять этот документ максимально оперативно, чтобы решения вступили в силу уже в следующем 2024 году", - сказал Путин на пленарном заседании конференции AI Journey.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
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