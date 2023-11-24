https://ria.ru/20231124/putin-1911650971.html

Путин поручил правительству внести в ГД поправки по персональным данным

Путин поручил правительству внести в ГД поправки по персональным данным - РИА Новости, 24.11.2023

Путин поручил правительству внести в ГД поправки по персональным данным

Президент РФ Владимир Путин попросил кабмин в короткие сроки внести в Госдуму пакет поправок в закон о экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T15:51

2023-11-24T15:51

2023-11-24T16:16

технологии

госдума рф

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил кабмин в короткие сроки внести в Госдуму пакет поправок в закон о экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций, в частности по сохранности персональных данных, а депутатов - скорее их принять.Он отметил, что по его поручению правительство подготовило изменения в закон о экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций."Установить такой механизм теперь будет гораздо проще. Во всяком случае я надеюсь, что будет гораздо проще и практически вдвое быстрее. Снимаются многие излишние бюрократические требования, но одновременно устанавливается ответственность за причинение вреда здоровью, жизни или имуществу в результате тестирования использования прорывных технологий. Считаю такой подход абсолютно сбалансированным и прошу правительство в короткие сроки внести подготовленный пакет поправок в Государственную Думу, а депутатов прошу принять этот документ максимально оперативно, чтобы решения вступили в силу уже в следующем 2024 году", - сказал Путин на пленарном заседании конференции AI Journey.

https://ria.ru/20231124/tekhnologii-1911648675.html

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технологии, госдума рф, владимир путин, россия, общество