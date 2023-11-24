Путин поручил правительству внести в ГД поправки по персональным данным
Путин поручил правительству внести в ГД поправки к закону о персональных данных
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил кабмин в короткие сроки внести в Госдуму пакет поправок в закон о экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций, в частности по сохранности персональных данных, а депутатов - скорее их принять.
Он отметил, что по его поручению правительство подготовило изменения в закон о экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций.
«
"Установить такой механизм теперь будет гораздо проще. Во всяком случае я надеюсь, что будет гораздо проще и практически вдвое быстрее. Снимаются многие излишние бюрократические требования, но одновременно устанавливается ответственность за причинение вреда здоровью, жизни или имуществу в результате тестирования использования прорывных технологий. Считаю такой подход абсолютно сбалансированным и прошу правительство в короткие сроки внести подготовленный пакет поправок в Государственную Думу, а депутатов прошу принять этот документ максимально оперативно, чтобы решения вступили в силу уже в следующем 2024 году", - сказал Путин на пленарном заседании конференции AI Journey.