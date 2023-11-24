https://ria.ru/20231124/putin-1911648890.html
Путин назвал ключевой фактор сохранения национальной идентичности
Путин назвал ключевой фактор сохранения национальной идентичности - РИА Новости, 24.11.2023
Путин назвал ключевой фактор сохранения национальной идентичности
В эпоху технологического развития культурное наследие является ключевым фактором сохранения национальной идентичности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T15:47
2023-11-24T15:47
2023-11-24T16:16
владимир путин
россия
общество
технологии
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В эпоху технологического развития культурное наследие является ключевым фактором сохранения национальной идентичности, заявил президент РФ Владимир Путин."Что хочу особо отметить, в эпоху технологической революции именно культурное, духовное наследие является ключевым фактором сохранения национальной идентичности, а значит и многообразия нашего мира, устойчивости международных отношений", - сказал Путин на пленарном заседании конференции Al Journey.
https://ria.ru/20231124/putin-1911655686.html
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владимир путин, россия, общество, технологии
Владимир Путин, Россия, Общество, Технологии
Путин назвал ключевой фактор сохранения национальной идентичности
Путин: в эпоху технологий наследие - ключевой фактор сохранения идентичности