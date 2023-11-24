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Путин поручил создать образовательную программу по ИИ для органов власти - РИА Новости, 24.11.2023
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15:41 24.11.2023 (обновлено: 16:19 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/putin-1911645301.html
Путин поручил создать образовательную программу по ИИ для органов власти
Путин поручил создать образовательную программу по ИИ для органов власти - РИА Новости, 24.11.2023
Путин поручил создать образовательную программу по ИИ для органов власти
Президент России Владимир Путин поручил кабмину сформировать образовательную программу по искусственному интеллекту для руководителей компаний и органов власти. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T15:41
2023-11-24T16:19
владимир путин
общество
россия
технологии
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину сформировать образовательную программу по искусственному интеллекту для руководителей компаний и органов власти."Прошу правительство совместно с Альянсом (в сфере ИИ) сформировать специальную образовательную программу по теории, практике разработки и применению искусственного интеллекта с особым акцентом на большие языковые и генеративные модели. Слушателями такой программы должны стать руководители крупнейших компаний, федеральных и региональных органов власти, вузов и системы среднего профессионального образования, надо внедрять эти инструменты самым широким образом, причем обучение должно начаться уже в первом квартале 2024 года", - сказал Путин на пленарном заседании конференции AI Journey.
https://ria.ru/20231124/putin-1911655686.html
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владимир путин, общество, россия, технологии
Владимир Путин, Общество, Россия, Технологии
Путин поручил создать образовательную программу по ИИ для органов власти

Путин поручил создать программу по ИИ для руководства компаний и органов власти

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину сформировать образовательную программу по искусственному интеллекту для руководителей компаний и органов власти.
«
"Прошу правительство совместно с Альянсом (в сфере ИИ) сформировать специальную образовательную программу по теории, практике разработки и применению искусственного интеллекта с особым акцентом на большие языковые и генеративные модели. Слушателями такой программы должны стать руководители крупнейших компаний, федеральных и региональных органов власти, вузов и системы среднего профессионального образования, надо внедрять эти инструменты самым широким образом, причем обучение должно начаться уже в первом квартале 2024 года", - сказал Путин на пленарном заседании конференции AI Journey.
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