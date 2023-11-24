https://ria.ru/20231124/putin-1911638036.html

Путин рассказал о развитии искусственного интеллекта в России

Путин рассказал о развитии искусственного интеллекта в России - РИА Новости, 24.11.2023

Путин рассказал о развитии искусственного интеллекта в России

Общие усилия в сфере развития искусственного интеллекта (ИИ) приносят результаты, человечество начинает новую главу существования, заявил президент России... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T15:27

2023-11-24T15:27

2023-11-24T18:23

наука

технологии

россия

владимир путин

газпром

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911643921_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_0f19de700562eb49faf6eced6fe802b2.jpg

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Общие усилия в сфере развития искусственного интеллекта (ИИ) приносят результаты, человечество начинает новую главу существования, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международной конференции Artificial Intelligence Journey."Во многом здесь, на этой площадке, мы вместе формулировали системную программу в сфере искусственного интеллекта, и наши общие усилия уже приносят определенный результат. За последние годы отрасли экономики и социальной сферы России в 1,5 раза расширили использование решений в области ИИ", — отметил глава государства.Так, он привел в пример использование искусственного интеллекта в компании "Газпром", которой удалось сократить затраты на обустройство скважин и решить проблемы логистики.Как отметил Путин, с внедрением ИИ в науку, образование, здравоохранение и другие сферы жизни общества человечество начинает новую главу существования.

https://ria.ru/20231124/ii-1911566330.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, владимир путин, газпром