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Путин рассказал о развитии искусственного интеллекта в России - РИА Новости, 24.11.2023
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Наука
 
15:27 24.11.2023 (обновлено: 18:23 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/putin-1911638036.html
Путин рассказал о развитии искусственного интеллекта в России
Путин рассказал о развитии искусственного интеллекта в России - РИА Новости, 24.11.2023
Путин рассказал о развитии искусственного интеллекта в России
Общие усилия в сфере развития искусственного интеллекта (ИИ) приносят результаты, человечество начинает новую главу существования, заявил президент России... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T15:27
2023-11-24T18:23
наука
технологии
россия
владимир путин
газпром
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Общие усилия в сфере развития искусственного интеллекта (ИИ) приносят результаты, человечество начинает новую главу существования, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международной конференции Artificial Intelligence Journey."Во многом здесь, на этой площадке, мы вместе формулировали системную программу в сфере искусственного интеллекта, и наши общие усилия уже приносят определенный результат. За последние годы отрасли экономики и социальной сферы России в 1,5 раза расширили использование решений в области ИИ", — отметил глава государства.Так, он привел в пример использование искусственного интеллекта в компании "Газпром", которой удалось сократить затраты на обустройство скважин и решить проблемы логистики.Как отметил Путин, с внедрением ИИ в науку, образование, здравоохранение и другие сферы жизни общества человечество начинает новую главу существования.
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технологии, россия, владимир путин, газпром
Наука, Технологии, Россия, Владимир Путин, Газпром
Путин рассказал о развитии искусственного интеллекта в России

Путин: с внедрением ИИ человечество начинает новую главу существования

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Общие усилия в сфере развития искусственного интеллекта (ИИ) приносят результаты, человечество начинает новую главу существования, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международной конференции Artificial Intelligence Journey.
"Во многом здесь, на этой площадке, мы вместе формулировали системную программу в сфере искусственного интеллекта, и наши общие усилия уже приносят определенный результат. За последние годы отрасли экономики и социальной сферы России в 1,5 раза расширили использование решений в области ИИ", — отметил глава государства.
Так, он привел в пример использование искусственного интеллекта в компании "Газпром", которой удалось сократить затраты на обустройство скважин и решить проблемы логистики.
Как отметил Путин, с внедрением ИИ в науку, образование, здравоохранение и другие сферы жизни общества человечество начинает новую главу существования.
Пустой офис - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
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НаукаТехнологииРоссияВладимир ПутинГазпром
 
 
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