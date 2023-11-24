https://ria.ru/20231124/putin-1911540122.html

Путин отметил вклад поискового движения России в воспитание молодежи

Путин отметил вклад поискового движения России в воспитание молодежи - РИА Новости, 24.11.2023

Путин отметил вклад поискового движения России в воспитание молодежи

Президент России Владимир Путин в послании участникам торжественного закрытия Всероссийской акции "Вахта памяти – 2023" отметил вклад движения в изучение... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T12:19

2023-11-24T12:19

2023-11-24T12:19

россия

владимир путин

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в послании участникам торжественного закрытия Всероссийской акции "Вахта памяти – 2023" отметил вклад движения в изучение героических страниц отечественной истории и воспитание молодежи, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Отмечается, что в этом году акция приурочена сразу к двум датам – 35-летию проведения первого Всесоюзного сбора поисковых отрядов и 10-летию создания "Поискового движения России". "Сегодня поисковое движение объединяет своей высокой миссией большую, сплочённую команду неравнодушных, деятельных, искренне любящих Родину людей. Вы занимаетесь исключительно важным, благородным делом – участвуете в поисковых экспедициях во всех регионах страны, которые затронула Вторая мировая война: в Аджимушкайских каменоломнях Керчи и курильском острове Шумшу, на Смоленской земле, островах Гогланд и Соммерс в Финском заливе", - говорится в телеграмме. Путин отметил, что активисты движения ухаживают за воинскими захоронениями и мемориалами, работают в архивах, составляют Книги Памяти, помогая родственникам узнать о судьбе своих близких, а также реализуют просветительские и патриотические проекты. "Подчеркну, ваша работа вносит огромный вклад в изучение героических страниц отечественной истории, воспитание молодёжи. И конечно, она находит поддержку и живой отклик в сердцах людей", - добавил он. Президент пожелал участникам мероприятия успехов и всего самого доброго.

https://ria.ru/20230221/otryady-1853321695.html

https://ria.ru/20221203/poiskoviki-1836101996.html

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россия, владимир путин