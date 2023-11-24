https://ria.ru/20231124/putin-1911504746.html
Работу Путина положительно оценили 78 процентов россиян, показал опрос
Работу Путина положительно оценили 78 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 24.11.2023
Работу Путина положительно оценили 78 процентов россиян, показал опрос
Президенту России Владимиру Путину доверяют 76% россиян, а его деятельность одобряют 78%, показал опрос ФОМ. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T10:11
2023-11-24T10:11
2023-11-24T10:11
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 76% россиян, а его деятельность одобряют 78%, показал опрос ФОМ. Согласно результатам исследования, на вопрос о доверии президенту России Владимиру Путину положительно ответили 76% респондентов, тогда как 14% придерживаются противоположного мнения. Деятельность главы государства одобряют 78% опрошенных, в то время как доля тех, кто не доволен действиями президента, составляет 10%. Опрос "ФОМнибус" был проведен с 17 по 19 ноября 2023 года среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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россия, владимир путин, фонд "общественное мнение", фомнибус, общество
Россия, Владимир Путин, Фонд "Общественное мнение", ФОМнибус, Общество
Работу Путина положительно оценили 78 процентов россиян, показал опрос
ФОМ: 76% россиян доверяют Путину, 78% положительно оценивают его работу