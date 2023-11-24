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Работу Путина положительно оценили 78 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 24.11.2023
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10:11 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/putin-1911504746.html
Работу Путина положительно оценили 78 процентов россиян, показал опрос
Работу Путина положительно оценили 78 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 24.11.2023
Работу Путина положительно оценили 78 процентов россиян, показал опрос
Президенту России Владимиру Путину доверяют 76% россиян, а его деятельность одобряют 78%, показал опрос ФОМ. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T10:11
2023-11-24T10:11
россия
владимир путин
фонд "общественное мнение"
фомнибус
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 76% россиян, а его деятельность одобряют 78%, показал опрос ФОМ. Согласно результатам исследования, на вопрос о доверии президенту России Владимиру Путину положительно ответили 76% респондентов, тогда как 14% придерживаются противоположного мнения. Деятельность главы государства одобряют 78% опрошенных, в то время как доля тех, кто не доволен действиями президента, составляет 10%. Опрос "ФОМнибус" был проведен с 17 по 19 ноября 2023 года среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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россия, владимир путин, фонд "общественное мнение", фомнибус, общество
Россия, Владимир Путин, Фонд "Общественное мнение", ФОМнибус, Общество
Работу Путина положительно оценили 78 процентов россиян, показал опрос

ФОМ: 76% россиян доверяют Путину, 78% положительно оценивают его работу

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 76% россиян, а его деятельность одобряют 78%, показал опрос ФОМ.
Согласно результатам исследования, на вопрос о доверии президенту России Владимиру Путину положительно ответили 76% респондентов, тогда как 14% придерживаются противоположного мнения.
Деятельность главы государства одобряют 78% опрошенных, в то время как доля тех, кто не доволен действиями президента, составляет 10%.
Опрос "ФОМнибус" был проведен с 17 по 19 ноября 2023 года среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
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РоссияВладимир ПутинФонд "Общественное мнение"ФОМнибусОбщество
 
 
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