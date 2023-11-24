https://ria.ru/20231124/putin-1911492519.html

"Запад обречен". Слова Путина на G20 восхитили китайцев

"Запад обречен". Слова Путина на G20 восхитили китайцев - РИА Новости, 24.11.2023

"Запад обречен". Слова Путина на G20 восхитили китайцев

РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T09:10

2023-11-24T09:10

2023-11-24T09:10

россия

северный поток — 2

владимир путин

сша

германия

в мире

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Гуанча" поддержали высказывание президента России Владимира Путина на саммите G20 про подрыв "Северных потоков". Российский лидер назвал теракт на трубопроводах актом государственного терроризма, целью которого было устранение конкурента. "Правительство Германии: как все мы знаем, трубопровод взорвался сам по себе", — пошутил один из пользователей. "Результаты европейского расследования, конечно, не позволят обвинить США, и Украина, скорее всего, станет козлом отпущения", — поддержал другой. "Запад обречен на провал", — отметил третий. "В таких делах кому выгодно, тот и взрывает <...>", — поделился мнением еще один комментатор. "Взрыв трубопровода "Северный поток" полностью обнажил лицо Байдена и его администрации", — заключили читатели.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Данияи Швецияне исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Читайте остальные комментарии на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231114/potoki-1909318629.html

https://ria.ru/20231112/potoki-1909000472.html

россия

сша

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россия, северный поток — 2, владимир путин, сша, германия, в мире