https://ria.ru/20231124/proverka-1911734123.html

В Псковской области проверят службы соцзащиты после гибели троих детей

В Псковской области проверят службы соцзащиты после гибели троих детей - РИА Новости, 24.11.2023

В Псковской области проверят службы соцзащиты после гибели троих детей

Правительство Псковской области проверит работу органов соцзащиты после гибели троих детей, в убийстве которых подозревают их мать, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T20:16

2023-11-24T20:16

2023-11-24T21:04

происшествия

псковская область

россия

михаил ведерников

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя — РИА Новости. Правительство Псковской области проверит работу органов соцзащиты после гибели троих детей, в убийстве которых подозревают их мать, сообщил губернатор Михаил Ведерников в Telegram-канале."По моему поручению создана межведомственная комиссия, которую возглавила первый заместитель губернатора Вера Емельянова. Специалисты уже выехали, чтобы на месте проверить работу всех субъектов профилактики — здравоохранения, образования, соцзащиты", — написал он.Как отметил Ведерников, власти примут необходимые меры при выявлении ошибок и недочетов в работе профильных служб."Сделаем все, чтобы докопаться до истины и не допустить впредь подобных преступлений", — пообещал губернатор.Ранее в пятницу управление СК России по Псковской области сообщило, что в квартире в Великих Луках, а также в частном доме на территории Куньинского района нашли тела восьмилетней девочки и двоих мальчиков 2019 и 2023 года рождения. Возбуждены уголовные дела по статьям об убийстве малолетних. В совершении преступления подозревают 34-летнюю мать детей, она задержана.Как рассказала детский омбудсмен по региону Наталия Соколова, в этой семье воспитывались еще два ребенка, их дальнейшая судьба находится под ее контролем.

https://ria.ru/20231121/proisshestvie-1910734847.html

https://ria.ru/20231124/kriminal-1911369602.html

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великие луки

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происшествия, псковская область, россия, михаил ведерников, следственный комитет россии (ск рф), великие луки