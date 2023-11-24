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Wildberries сообщил о проверке полиции в СЦ "Электросталь"
Wildberries сообщил о проверке полиции в СЦ "Электросталь" - РИА Новости, 24.11.2023
Wildberries сообщил о проверке полиции в СЦ "Электросталь"
Сотрудники сортировочного центра (СЦ) "Электросталь" маркетплейса Wildberries проходят проверку документов, руководство компании взаимодействует с полицией,... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T08:47
2023-11-24T08:47
2023-11-24T08:53
общество
wildberries
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Сотрудники сортировочного центра (СЦ) "Электросталь" маркетплейса Wildberries проходят проверку документов, руководство компании взаимодействует с полицией, возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров, говорится в сообщении пресс-службы маркетплейса."Проводится проверка документов у сотрудников СЦ "Электросталь". Специалисты, прошедшие проверку, возвращаются на свои рабочие места. В связи с этим на ряде участков логистического центра возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров. Руководство Wildberries оказывает содействие полиции", - говорится в сообщении.В компании также отметили, что руководство делает все возможное, "чтобы ускорить процесс возвращения работы склада в нормальный режим".
https://ria.ru/20231119/wildberries-1910360108.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, wildberries, московская область (подмосковье)
Общество, Wildberries, Московская область (Подмосковье)
Wildberries сообщил о проверке полиции в СЦ "Электросталь"
Wildberries: полиция проводит проверку документов сотрудников СЦ "Электросталь"