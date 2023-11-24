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Путин призвал создать хранилище кодов для взаимодействия программистов - РИА Новости, 24.11.2023
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16:28 24.11.2023 (обновлено: 16:29 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/programmirovanie-1911664601.html
Путин призвал создать хранилище кодов для взаимодействия программистов
Путин призвал создать хранилище кодов для взаимодействия программистов - РИА Новости, 24.11.2023
Путин призвал создать хранилище кодов для взаимодействия программистов
Россия планирует создать хранилище кодов и сервисы, которые необходимы для взаимодействия отечественных и зарубежных программистов, заявил президент России... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T16:28
2023-11-24T16:29
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия планирует создать хранилище кодов и сервисы, которые необходимы для взаимодействия отечественных и зарубежных программистов, заявил президент России Владимир Путин, предложив также подумать о доступе партнеров из дружественных стран к отечественным языковым и генеративным моделям. "Добавлю также, что в наших планах создать хранилище кодов отечественной платформы и сервисы, которые нужны для взаимодействия отечественных и зарубежных программистов. Предлагаю подумать и о доступе наших партнеров из дружественных стран к российским большим языковым и генеративным моделям", - сказал Путин на пленарном заседании конференции AI Journey.
https://ria.ru/20231124/ai-1911660360.html
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технологии, россия, владимир путин
Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин призвал создать хранилище кодов для взаимодействия программистов

Путин призвал создать хранилище кодов для работы программистов из РФ и зарубежья

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Серверная - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия планирует создать хранилище кодов и сервисы, которые необходимы для взаимодействия отечественных и зарубежных программистов, заявил президент России Владимир Путин, предложив также подумать о доступе партнеров из дружественных стран к отечественным языковым и генеративным моделям.
"Добавлю также, что в наших планах создать хранилище кодов отечественной платформы и сервисы, которые нужны для взаимодействия отечественных и зарубежных программистов. Предлагаю подумать и о доступе наших партнеров из дружественных стран к российским большим языковым и генеративным моделям", - сказал Путин на пленарном заседании конференции AI Journey.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Путин дал поручения по развитию ИИ в России
16:14
 
ТехнологииРоссияВладимир Путин
 
 
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