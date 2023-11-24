https://ria.ru/20231124/programmirovanie-1911664601.html

Путин призвал создать хранилище кодов для взаимодействия программистов

Путин призвал создать хранилище кодов для взаимодействия программистов - РИА Новости, 24.11.2023

Путин призвал создать хранилище кодов для взаимодействия программистов

Россия планирует создать хранилище кодов и сервисы, которые необходимы для взаимодействия отечественных и зарубежных программистов, заявил президент России... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T16:28

2023-11-24T16:28

2023-11-24T16:29

технологии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия планирует создать хранилище кодов и сервисы, которые необходимы для взаимодействия отечественных и зарубежных программистов, заявил президент России Владимир Путин, предложив также подумать о доступе партнеров из дружественных стран к отечественным языковым и генеративным моделям. "Добавлю также, что в наших планах создать хранилище кодов отечественной платформы и сервисы, которые нужны для взаимодействия отечественных и зарубежных программистов. Предлагаю подумать и о доступе наших партнеров из дружественных стран к российским большим языковым и генеративным моделям", - сказал Путин на пленарном заседании конференции AI Journey.

https://ria.ru/20231124/ai-1911660360.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, владимир путин