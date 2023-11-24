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Финал чемпионата "Профессионалы" стартовал в Петербурге

Финал чемпионата "Профессионалы" стартовал в Петербурге - РИА Новости, 24.11.2023

Финал чемпионата "Профессионалы" стартовал в Петербурге

Финал первого в России чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" стартовал в пятницу в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T15:11

2023-11-24T15:11

2023-11-24T15:26

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Финал первого в России чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" стартовал в пятницу в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня действительно исторический день. Мы к нему долго шли, к тому, чтобы сегодня впервые состоялся наш национальный чемпионат "Профессионалы", в котором участвует более 700 конкурсантов. А общее количество участников с учетом региональных этапов – более 120 тысяч", - сказал на церемонии открытия чемпионата министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "Петербург рад принимать у себя первый национальный чемпионат профессионального мастерства. Петербург сделал все, чтобы со всей страны приехали победители региональных конкурсов... Наш президент Владимир Владимирович Путин поставил перед нам задачу в течение пяти лет подготовить 1 миллион квалифицированных рабочих кадров, достичь технологической независимости... Россия станет и будет передовой в технологическом развитии", - сказал на церемонии губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Глава Минпросвещения и губернатор Петербурга запустили символический рычаг и дали старт чемпионату "Профессионалы". "Уверен, что чемпионат даст новый импульс в развитии в целом чемпионатного движения и всей системы профессионального образования", - сказал Кравцов Он также назвал открытие чемпионата важным этапом в развитии среднего профессионального образования в России. "Основное оборудование, которое используется на этом чемпионате, отечественного производства. Ориентация тех направлений, по которому идет чемпионат, рабочих специальностей – это те направления, которые сегодня востребованы нашей экономикой.... Колоссальный интерес, колоссальная популярность. Участвуют не только студенты колледжей, но и школьники старших классов. И в целом мы видим, что благодаря президенту, благодаря тем программам, которые реализуются - национальному проекту "Образование", федеральному проекту "Профессионалитет" - сегодня колледжи действительно готовят востребованных специалистов, колледжи популярны", - сказал он журналистам. Министр также отметил большой интерес к чемпионату со стороны дружественных стран. "У нас участвуют представители более десяти стран, студенты колледжей. Это страны СНГ - Белоруссия, Казахстан, а также ребята из Китая, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов. Поэтому участие, в том числе международных экспертов, которые оценивают чемпионат, тоже очень важно", - рассказал Кравцов. Чемпионат профессионального мастерства "Профессионалы" проводится в России впервые. Финалистами первенства стали конкурсанты, которые ранее одержали победу в региональных отборочных этапах. Это учащиеся учреждений профессионального образования, молодые специалисты и школьники. Финал в Санкт-Петербурге включает соревнования по 35 профессиональным компетенциям и 20 юниорским. Это наиболее востребованные специальности в таких отраслях как промышленность, транспорт, строительство и информационные технологии. Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" пройдет с 24 по 28 ноября.

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