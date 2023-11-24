https://ria.ru/20231124/proekty-1911732810.html

Порядка 110 миллиардов рублей выделили на нацпроекты в МО с начала года

Порядка 110 миллиардов рублей выделили на нацпроекты в МО с начала года - РИА Новости, 24.11.2023

Порядка 110 миллиардов рублей выделили на нацпроекты в МО с начала года

С начала года Подмосковье направило более 108 миллиардов рублей на реализацию нацпроектов. Это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большую... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T20:07

2023-11-24T20:07

2023-11-24T20:07

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. С начала года Подмосковье направило более 108 миллиардов рублей на реализацию нацпроектов. Это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большую часть финансирования получили нацпроекты "Безопасные качественные дороги" и "Жилье и городская среда". Об этом сообщил телеканал "360".В общей сложности в текущем году запланировано финансирование в размере 156 миллиардов рублей.Высокий процент исполнения достигли по проектам "Безопасные качественные дороги", "Производительность труда" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", уточнили в министерстве экономики и финансов региона.

московская область (подмосковье)

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2023

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московская область (подмосковье)