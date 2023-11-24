Рейтинг@Mail.ru
Порядка 110 миллиардов рублей выделили на нацпроекты в МО с начала года - РИА Новости, 24.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
20:07 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/proekty-1911732810.html
Порядка 110 миллиардов рублей выделили на нацпроекты в МО с начала года
Порядка 110 миллиардов рублей выделили на нацпроекты в МО с начала года - РИА Новости, 24.11.2023
Порядка 110 миллиардов рублей выделили на нацпроекты в МО с начала года
С начала года Подмосковье направило более 108 миллиардов рублей на реализацию нацпроектов. Это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большую... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T20:07
2023-11-24T20:07
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911725577_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_200c7a90e57cfab53a69dad1759e82d6.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. С начала года Подмосковье направило более 108 миллиардов рублей на реализацию нацпроектов. Это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большую часть финансирования получили нацпроекты "Безопасные качественные дороги" и "Жилье и городская среда". Об этом сообщил телеканал "360".В общей сложности в текущем году запланировано финансирование в размере 156 миллиардов рублей.Высокий процент исполнения достигли по проектам "Безопасные качественные дороги", "Производительность труда" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", уточнили в министерстве экономики и финансов региона.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911725577_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_1c87ac2a9923d1d6b4e1bdda9087bdf1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Порядка 110 миллиардов рублей выделили на нацпроекты в МО с начала года

© РИА Новости / Максим БлиновВид на город Химки
Вид на город Химки - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. С начала года Подмосковье направило более 108 миллиардов рублей на реализацию нацпроектов. Это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большую часть финансирования получили нацпроекты "Безопасные качественные дороги" и "Жилье и городская среда". Об этом сообщил телеканал "360".
В общей сложности в текущем году запланировано финансирование в размере 156 миллиардов рублей.
Высокий процент исполнения достигли по проектам "Безопасные качественные дороги", "Производительность труда" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", уточнили в министерстве экономики и финансов региона.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала