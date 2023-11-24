В Приднестровье считают важным стимулировать ОБСЕ к созыву переговоров
МИД Приднестровья считает важным стимулировать ОБСЕ к созыву переговоров
© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Приднестровье считает важным стимулировать ОБСЕ к созыву переговоров в формате "5+2", заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
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"Важно регулярно стимулировать действующее председательство в ОБСЕ к созыву "5+2". Приднестровье остается приверженным этому формату, который абсолютно не утратил своей актуальности. Это полезная международная площадка, действующая в соответствии с принципами транспарентности, состязательности и равенства конфликтующих сторон, где закреплены статус и права участников, есть согласованное переговорное пространство", - сказал Игнатьев.
Глава МИД ПМР отметил, что попытки заменить переговоры в формате "5+2" некими альтернативными треками в Тирасполе считают "вредоносными и бесперспективными". Игнатьев напомнил, что работа этой консультативной площадки была приостановлена еще в 2019 году, то есть задолго до событий на территории Украины.
"Что касается международного формата "5+2", то озвучиваемые сегодня предлоги для отказа в созыве заседаний носят искусственный субъективный характер… Поэтому, безусловно, усматриваем элементы политизированного торможения переговорного процесса и замораживания контактов сторон, что в текущих реалиях – очень тревожный знак", - отметил Игнатьев.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.