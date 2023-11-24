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В Приднестровье призвали усилить координацию с Россией - РИА Новости, 24.11.2023
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05:48 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/pridnestrove-1911480428.html
В Приднестровье призвали усилить координацию с Россией
В Приднестровье призвали усилить координацию с Россией - РИА Новости, 24.11.2023
В Приднестровье призвали усилить координацию с Россией
Приднестровье считает необходимым усилить координацию с Российской Федерацией на фоне разрушения Молдавией отношений с Москвой и выхода из соглашений СНГ,... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T05:48
2023-11-24T05:48
в мире
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россия
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ТИРАСПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Приднестровье считает необходимым усилить координацию с Российской Федерацией на фоне разрушения Молдавией отношений с Москвой и выхода из соглашений СНГ, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. "Как известно, Молдова спешно разрушает традиционные связи с Россией и СНГ, практически в еженедельном режиме выходя из соглашений, заключенных ранее в рамках Содружества. Для нас это большой вызов, требующий качественного усиления российско-приднестровской координации", - сказал Игнатьев. Глава МИД ПМР также отметил, что на фоне глобальной нестабильности и множества локальных конфликтов Приднестровье выступает за обеспечение мира и стабильности в общем региональном пространстве. "Мы обращаем внимание международных участников на факторы дестабилизации, одним из которых являются попытки Республики Молдова использовать "европейский выбор" как предлог для оказания экономического давления на Приднестровскую Молдавскую Республику", - отметил Игнатьев. Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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в мире, молдавия, россия, виталий игнатьев, снг
В мире, Молдавия, Россия, Виталий Игнатьев, СНГ
В Приднестровье призвали усилить координацию с Россией

МИД: Приднестровью надо усилить координацию с Россией из-за действий Молдавии

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Приднестровье считает необходимым усилить координацию с Российской Федерацией на фоне разрушения Молдавией отношений с Москвой и выхода из соглашений СНГ, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
«
"Как известно, Молдова спешно разрушает традиционные связи с Россией и СНГ, практически в еженедельном режиме выходя из соглашений, заключенных ранее в рамках Содружества. Для нас это большой вызов, требующий качественного усиления российско-приднестровской координации", - сказал Игнатьев.
Глава МИД ПМР также отметил, что на фоне глобальной нестабильности и множества локальных конфликтов Приднестровье выступает за обеспечение мира и стабильности в общем региональном пространстве.
"Мы обращаем внимание международных участников на факторы дестабилизации, одним из которых являются попытки Республики Молдова использовать "европейский выбор" как предлог для оказания экономического давления на Приднестровскую Молдавскую Республику", - отметил Игнатьев.
Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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