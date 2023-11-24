https://ria.ru/20231124/premiya-1911678167.html

Артамонов: Липецкую область отметили на премии "Лидеры ИИ"

Артамонов: Липецкую область отметили на премии "Лидеры ИИ" - РИА Новости, 24.11.2023

Артамонов: Липецкую область отметили на премии "Лидеры ИИ"

Липецкая область получила от правительства России премию "Лидеры искусственного интеллекта", регион вошел в число российских субъектов-лидеров, развивающих... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T17:16

2023-11-24T17:16

2023-11-24T17:16

липецкая область

игорь артамонов

искусственный интеллект (ии)

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ЛИПЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Липецкая область получила от правительства России премию "Лидеры искусственного интеллекта", регион вошел в число российских субъектов-лидеров, развивающих искусственный интеллект и использующих новейшие цифровые технологии в сферах, направленных на улучшение качества жизни, сообщил глава региона Игорь Артамонов. По словам губернатора, вместе с Липецкой областью в число лидирующих регионов вошли Башкортостан, Сахалинская область, Татарстан и Югра. Награду вручили на международной конференции AI Journey. Артамонов пояснил, что за последние пять лет в рамках проекта "Безопасный город" в области проделана большая работа по созданию платформы видеоаналитики, результатом которой стал рост раскрываемости преступлений с помощью камер видеонаблюдения: на 12% больше раскрыто магазинных краж, задержаны 30 преступников, находящихся в розыске, найдены четыре пропавших подростка, раскрыто 32 мошеннических преступления с участием подставных лиц. С 2018 года количество камер в регионе увеличилось более чем в 10 раз – до 13,5 тысячи, из которых 3,5 тысячи установили в этом году. Особое внимание уделяется микрорайонам с высокой плотностью населения. Целевой ориентир 2024 года – 15 тысяч камер по области. "Региональная команда всего за пару лет сумела сделать Липецкую область одним из лидеров цифровой трансформации в России. Мы запустили несколько проектов, которые позволили сделать жизнь липчан удобней и безопасней, а процесс оказания государственных услуг быстрее", – отметил Артамонов. Он добавил, что кроме разнообразных систем видеоаналитики, обеспечивающих безопасность жителей, искусственный интеллект в Липецкой области используется для мониторинга и управления транспортными потоками. Региональные программисты создают голосовых помощников, помогающих подать заявку в единую диспетчерскую службу или вызвать врача. С помощью таких систем собирается обратная связь от жителей и корректируется работа учреждений. Кроме этого, системы на основе искусственного интеллекта используются в прогнозировании и аналитике в разных отраслях – от сельского хозяйства до экономики.

https://ria.ru/20231123/lipetsk-1911401761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, искусственный интеллект (ии)