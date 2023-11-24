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Минобороны рассказало о недельных потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 24.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:35 24.11.2023 (обновлено: 15:38 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/poteri-1911642865.html
Минобороны рассказало о недельных потерях ВСУ на Донецком направлении
Минобороны рассказало о недельных потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 24.11.2023
Минобороны рассказало о недельных потерях ВСУ на Донецком направлении
Российские военнослужащие отразили за неделю 22 атаки украинских войск на донецком направлении, противник потерял более 1680 солдат, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T15:35
2023-11-24T15:38
специальная военная операция на украине
россия
артемовск
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили за неделю 22 атаки украинских войск на донецком направлении, противник потерял более 1680 солдат, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."На донецком направлении "Южной" группировкой войск отражены 22 атаки противника и нанесено огневое поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Марьинка, Курдюмовка, Васюковка, Артемовск, Андреевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."За прошедшую неделю потери противника на данном направлении составили более 1680 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, десять боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.
россия
артемовск
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россия, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Артемовск
Минобороны рассказало о недельных потерях ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: ВСУ за неделю потеряли более 1680 солдат на Донецком направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили за неделю 22 атаки украинских войск на донецком направлении, противник потерял более 1680 солдат, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"На донецком направлении "Южной" группировкой войск отражены 22 атаки противника и нанесено огневое поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Марьинка, Курдюмовка, Васюковка, Артемовск, Андреевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"За прошедшую неделю потери противника на данном направлении составили более 1680 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, десять боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияАртемовск
 
 
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