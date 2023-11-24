https://ria.ru/20231124/posolstvo-1911714792.html

Британское посольство рассказало, зачем дипломаты ездили в Мурманск

Британское посольство рассказало, зачем дипломаты ездили в Мурманск - РИА Новости, 24.11.2023

Британское посольство рассказало, зачем дипломаты ездили в Мурманск

Посольство Великобритании в России рассказало о совместном посещении Мурманска с дипломатами США. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T18:47

2023-11-24T18:47

2023-11-24T18:47

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Посольство Великобритании в России рассказало о совместном посещении Мурманска с дипломатами США. В поступившем в РИА Новости сообщении пресс-службы говорится, что "в ноябре во многих странах, в том числе и в Великобритании, вспоминают павших в годы Первой и Второй мировых войнах и в последующих военных конфликтах". "В этой связи представители посольств Великобритании и США посетили город-герой Мурманск, чтобы отдать дань памяти британским и советским воинам и труженикам тыла", - указали в миссии. Там отметили, что "в Мурманске атташе по вопросам обороны Великобритании капитан Адриан Когхилл посетил ряд военных мемориалов и воинских кладбищ России и Великобритании". В дипмиссии добавили, что он также почтил память погибших на мемориале подводной лодки "Курск". "Мы будем всегда чтить советских и британских моряков – участников Арктических конвоев – и летчиков наших стран, которые совместно защищали корабли, доставлявшие столь необходимые грузы в Советский Союз через порты Мурманска и Архангельска", – приводятся в релизе слова Когхилла.

https://ria.ru/20230804/london-1888165074.html

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