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Британское посольство рассказало, зачем дипломаты ездили в Мурманск
Британское посольство рассказало, зачем дипломаты ездили в Мурманск - РИА Новости, 24.11.2023
Британское посольство рассказало, зачем дипломаты ездили в Мурманск
Посольство Великобритании в России рассказало о совместном посещении Мурманска с дипломатами США. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T18:47
2023-11-24T18:47
2023-11-24T18:47
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Посольство Великобритании в России рассказало о совместном посещении Мурманска с дипломатами США. В поступившем в РИА Новости сообщении пресс-службы говорится, что "в ноябре во многих странах, в том числе и в Великобритании, вспоминают павших в годы Первой и Второй мировых войнах и в последующих военных конфликтах". "В этой связи представители посольств Великобритании и США посетили город-герой Мурманск, чтобы отдать дань памяти британским и советским воинам и труженикам тыла", - указали в миссии. Там отметили, что "в Мурманске атташе по вопросам обороны Великобритании капитан Адриан Когхилл посетил ряд военных мемориалов и воинских кладбищ России и Великобритании". В дипмиссии добавили, что он также почтил память погибших на мемориале подводной лодки "Курск". "Мы будем всегда чтить советских и британских моряков – участников Арктических конвоев – и летчиков наших стран, которые совместно защищали корабли, доставлявшие столь необходимые грузы в Советский Союз через порты Мурманска и Архангельска", – приводятся в релизе слова Когхилла.
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в мире, мурманск, великобритания, россия
В мире, Мурманск, Великобритания, Россия
Британское посольство рассказало, зачем дипломаты ездили в Мурманск
Британские дипломаты посетили Мурманск, чтобы отдать дань памяти павшим воинам
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Посольство Великобритании в России рассказало о совместном посещении Мурманска с дипломатами США.
В поступившем в РИА Новости сообщении пресс-службы говорится, что "в ноябре во многих странах, в том числе и в Великобритании, вспоминают павших в годы Первой и Второй мировых войнах и в последующих военных конфликтах".
"В этой связи представители посольств Великобритании и США посетили город-герой Мурманск, чтобы отдать дань памяти британским и советским воинам и труженикам тыла", - указали в миссии.
Там отметили, что "в Мурманске атташе по вопросам обороны Великобритании капитан Адриан Когхилл посетил ряд военных мемориалов и воинских кладбищ России и Великобритании". В дипмиссии добавили, что он также почтил память погибших на мемориале подводной лодки "Курск".
"Мы будем всегда чтить советских и британских моряков – участников Арктических конвоев – и летчиков наших стран, которые совместно защищали корабли, доставлявшие столь необходимые грузы в Советский Союз через порты Мурманска и Архангельска", – приводятся в релизе слова Когхилла.
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