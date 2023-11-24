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МИД России прокомментировал сообщения СМИ о возможной смене посла в США - РИА Новости, 24.11.2023
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14:37 24.11.2023 (обновлено: 15:01 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/posol-1911606873.html
МИД России прокомментировал сообщения СМИ о возможной смене посла в США
МИД России прокомментировал сообщения СМИ о возможной смене посла в США - РИА Новости, 24.11.2023
МИД России прокомментировал сообщения СМИ о возможной смене посла в США
В российском МИД прокомментировали появившиеся в Telegram-каналах слухи о якобы возможной смене посла РФ в США Анатолия Антонова, указав, что не видели, чтобы... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T14:37
2023-11-24T15:01
россия
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анатолий антонов
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В российском МИД прокомментировали появившиеся в Telegram-каналах слухи о якобы возможной смене посла РФ в США Анатолия Антонова, указав, что не видели, чтобы слухи ходили, в том числе и эти.Ранее канал Brief сообщил, что "в Кремле ходят слухи" о возможной смене российского посла в США. Его источники якобы отмечали, что Антонов "перебарщивает" с конфронтационной антиамериканской риторикой и делает "неконструктивные заявления".Комментируя это, в МИД РФ сообщили агентству, что "регулярно бывают в Кремле, не видели, чтобы слухи ходили, в том числе и эти".В ведомстве призвали не читать анонимные источники. "Подпишитесь на аккаунты МИД в соцсетях ", - добавили в ведомстве.
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россия, сша, анатолий антонов, в мире
Россия, США, Анатолий Антонов, В мире
МИД России прокомментировал сообщения СМИ о возможной смене посла в США

МИД РФ опроверг слухи в СМИ о возможной смене посла в США Антонова

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В российском МИД прокомментировали появившиеся в Telegram-каналах слухи о якобы возможной смене посла РФ в США Анатолия Антонова, указав, что не видели, чтобы слухи ходили, в том числе и эти.
Ранее канал Brief сообщил, что "в Кремле ходят слухи" о возможной смене российского посла в США. Его источники якобы отмечали, что Антонов "перебарщивает" с конфронтационной антиамериканской риторикой и делает "неконструктивные заявления".
Комментируя это, в МИД РФ сообщили агентству, что "регулярно бывают в Кремле, не видели, чтобы слухи ходили, в том числе и эти".
В ведомстве призвали не читать анонимные источники. "Подпишитесь на аккаунты МИД в соцсетях ", - добавили в ведомстве.
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