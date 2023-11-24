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Правительство выделило средства для выплат единого пособия на детей - РИА Новости, 24.11.2023
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12:07 24.11.2023 (обновлено: 13:45 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/posobie-1911537036.html
Правительство выделило средства для выплат единого пособия на детей
Правительство выделило средства для выплат единого пособия на детей - РИА Новости, 24.11.2023
Правительство выделило средства для выплат единого пособия на детей
Правительство выделило дополнительные деньги на выплату единого детского пособия, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T12:07
2023-11-24T13:45
общество
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Правительство выделило дополнительные деньги на выплату единого детского пособия, сообщается на сайте кабмина."Правительство продолжает системную поддержку малообеспеченных семей. Более 89,5 миллиарда рублей будет направлено из резервного фонда кабмина на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка", — говорится в публикации.В Белом доме пояснили, что выделение дополнительного финансирования связано с увеличением числа получателей выплаты, ей обеспечат более десяти миллионов детей.В проекте федерального бюджета на 2024 год на эту меру поддержки заложено 1,3 триллиона рублей.Единое пособие в России ввели с 1 января 2023 года, оно объединило некоторые из действовавших социальных выплат нуждающимся семьям. Его могут получать беременные женщины и родители детей до 17 лет.Пособие назначают семьям с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. В зависимости от ситуации размер может достигать 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума.
https://ria.ru/20231109/ndfl-1908362959.html
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общество, михаил мишустин, россия
Общество, Михаил Мишустин, Россия
Правительство выделило средства для выплат единого пособия на детей

Кабмин выделил почти 90 миллиардов рублей для выплат единого пособия на детей

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДевушка с коляской гуляет по территории Михайловского сада в Санкт-Петербурге
Девушка с коляской гуляет по территории Михайловского сада в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Девушка с коляской гуляет по территории Михайловского сада в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Правительство выделило дополнительные деньги на выплату единого детского пособия, сообщается на сайте кабмина.
«
"Правительство продолжает системную поддержку малообеспеченных семей. Более 89,5 миллиарда рублей будет направлено из резервного фонда кабмина на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка", — говорится в публикации.
В Белом доме пояснили, что выделение дополнительного финансирования связано с увеличением числа получателей выплаты, ей обеспечат более десяти миллионов детей.
В проекте федерального бюджета на 2024 год на эту меру поддержки заложено 1,3 триллиона рублей.
Единое пособие в России ввели с 1 января 2023 года, оно объединило некоторые из действовавших социальных выплат нуждающимся семьям. Его могут получать беременные женщины и родители детей до 17 лет.
Пособие назначают семьям с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. В зависимости от ситуации размер может достигать 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума.
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