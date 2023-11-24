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Канада передаст военную помощь Украине - РИА Новости, 24.11.2023
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18:46 24.11.2023 (обновлено: 18:54 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/pomosch-1911714569.html
Канада передаст военную помощь Украине
Канада передаст военную помощь Украине - РИА Новости, 24.11.2023
Канада передаст военную помощь Украине
Канада передаст Украине более 11 тысяч штурмовых винтовок и девяти миллионов патронов собственного производства, сообщил канадский премьер-министр Джастин... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T18:46
2023-11-24T18:54
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украина
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ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Канада передаст Украине более 11 тысяч штурмовых винтовок и девяти миллионов патронов собственного производства, сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо."Украина по-прежнему нуждается в поддержке своей обороны. Поэтому сегодня я объявляю, что Канада жертвует свыше 11 тысяч штурмовых винтовок и более девяти миллионов патронов производства Colt Canada в провинции Онтарио", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с лидерами ЕС.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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в мире, канада, украина
В мире, Канада, Украина
Канада передаст военную помощь Украине

Трюдо: Канада передаст Украине 11 тысяч штурмовых винтовок и 9 млн патронов

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Канада передаст Украине более 11 тысяч штурмовых винтовок и девяти миллионов патронов собственного производства, сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.
"Украина по-прежнему нуждается в поддержке своей обороны. Поэтому сегодня я объявляю, что Канада жертвует свыше 11 тысяч штурмовых винтовок и более девяти миллионов патронов производства Colt Canada в провинции Онтарио", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с лидерами ЕС.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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