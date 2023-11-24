https://ria.ru/20231124/pomosch-1911714569.html

Канада передаст военную помощь Украине

Канада передаст военную помощь Украине - РИА Новости, 24.11.2023

Канада передаст военную помощь Украине

Канада передаст Украине более 11 тысяч штурмовых винтовок и девяти миллионов патронов собственного производства, сообщил канадский премьер-министр Джастин... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T18:46

2023-11-24T18:46

2023-11-24T18:54

в мире

канада

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_0:573:2622:2048_1920x0_80_0_0_deda9d4836a60319f37133f7f3538c95.jpg

ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Канада передаст Украине более 11 тысяч штурмовых винтовок и девяти миллионов патронов собственного производства, сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо."Украина по-прежнему нуждается в поддержке своей обороны. Поэтому сегодня я объявляю, что Канада жертвует свыше 11 тысяч штурмовых винтовок и более девяти миллионов патронов производства Colt Canada в провинции Онтарио", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с лидерами ЕС.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html

канада

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, канада, украина