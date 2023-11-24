https://ria.ru/20231124/pomosch-1911471544.html

МЧС доставило новую партию гуманитарной помощи в Газу

МЧС доставило новую партию гуманитарной помощи в Газу - РИА Новости, 24.11.2023

МЧС доставило новую партию гуманитарной помощи в Газу

МЧС РФ доставило очередную партию гуманитарного груза в сектор Газа, всего с начала конфликта российские спасатели перевезли через границу Египта и анклава... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T01:07

2023-11-24T01:07

2023-11-24T01:07

в мире

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

сектор газа

египет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903758063_0:0:1210:681_1920x0_80_0_0_0c562d6ec0bb7eb918ba823cefa2b4e0.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. МЧС РФ доставило очередную партию гуманитарного груза в сектор Газа, всего с начала конфликта российские спасатели перевезли через границу Египта и анклава более 270 тонн, рассказал директор департамента информационной политики МЧС РФ Роман Охотенко. "Сегодня на территорию Египта прибыл 11-й гуманитарный рейс. Он привёз 28 тонн из Карачаево-Черкессии. Всего было привезено 270 тонн", - пояснил он. При этом МЧС в своем Telegram-канале сообщили, что доставлено "свыше 270 тонн" гуманитарного груза.

https://ria.ru/20231124/gaza-1911470405.html

россия

палестина

сектор газа

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа, египет