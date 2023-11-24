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МЧС доставило новую партию гуманитарной помощи в Газу - РИА Новости, 24.11.2023
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01:07 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/pomosch-1911471544.html
МЧС доставило новую партию гуманитарной помощи в Газу
МЧС доставило новую партию гуманитарной помощи в Газу - РИА Новости, 24.11.2023
МЧС доставило новую партию гуманитарной помощи в Газу
МЧС РФ доставило очередную партию гуманитарного груза в сектор Газа, всего с начала конфликта российские спасатели перевезли через границу Египта и анклава... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T01:07
2023-11-24T01:07
в мире
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
сектор газа
египет
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. МЧС РФ доставило очередную партию гуманитарного груза в сектор Газа, всего с начала конфликта российские спасатели перевезли через границу Египта и анклава более 270 тонн, рассказал директор департамента информационной политики МЧС РФ Роман Охотенко. "Сегодня на территорию Египта прибыл 11-й гуманитарный рейс. Он привёз 28 тонн из Карачаево-Черкессии. Всего было привезено 270 тонн", - пояснил он. При этом МЧС в своем Telegram-канале сообщили, что доставлено "свыше 270 тонн" гуманитарного груза.
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сектор газа
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в мире, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа, египет
В мире, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа, Египет
МЧС доставило новую партию гуманитарной помощи в Газу

МЧС доставило новую партию гумпомощи в Газу, всего привезено более 270 тонн

© Фото : МЧС РоссииПодготовка к отправке в сектор Газа гуманитарной помощи
Подготовка к отправке в сектор Газа гуманитарной помощи - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© Фото : МЧС России
Подготовка к отправке в сектор Газа гуманитарной помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. МЧС РФ доставило очередную партию гуманитарного груза в сектор Газа, всего с начала конфликта российские спасатели перевезли через границу Египта и анклава более 270 тонн, рассказал директор департамента информационной политики МЧС РФ Роман Охотенко.
"Сегодня на территорию Египта прибыл 11-й гуманитарный рейс. Он привёз 28 тонн из Карачаево-Черкессии. Всего было привезено 270 тонн", - пояснил он.
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При этом МЧС в своем Telegram-канале сообщили, что доставлено "свыше 270 тонн" гуманитарного груза.
 
В миреРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор ГазаЕгипет
 
 
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