Спикер сейма Польши назвал дату появления нового правительства страны
Холовня: новое правительство Польши появится через две недели
© AP Photo / Czarek SokolowskiФлаги Польши и Европейского союза в здании парламента в Варшаве
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Флаги Польши и Европейского союза в здании парламента в Варшаве . Архивное фото
ВАРШАВА, 24 ноя - РИА Новости. Новое правительство Польши, сформированное оппозицией, появится через две недели, заявил спикер сейма Польши Шимон Холовня журналистам в пятницу.
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"Мы сегодня находимся в специфической политической ситуации. Мы имеем одну политическую группировку (партию "Право и справедливость" - ред.), которая уже долго симулирует создание правительства Польши и коалицию, которая готова создать правительство уже сегодня, если только будет такая возможность. Мы должны выдержать еще две недели политического театра, политической мимикрии, чтобы иметь в Польше правительство, которое начнет реализовывать реальные изменения, за которые люди голосовали 15 октября", - сказал Холовня.
При этом он раскритиковал "Право и справедливость" за то, что эта партия затягивает передачу власти. "Смотрите, что делает "Право и справедливость" во главе с президентом Анджеем Дудой. Люди проголосовали 15 октября… Народ высказался, но может подождать два месяца – так власть относилась к нам восемь лет", - сказал Холовня.
Исполняющий обязанности премьер-министра Польши Матеуш Моравецкий намерен в понедельник объявить состав нового правительства. После приведения кабмина к присяге президентом вопрос о вотуме доверия правительству рассмотрит сейм.
Недавно польская оппозиция под руководством Дональда Туска одержала серьезный успех на парламентских выборах. Нынешний состав сейма Польши отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства. По итогам выборов 15 октября "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" - 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация".
Тем не менее, партия Качиньского объявила себя победителем, набравшим больше других политических сил голосов избирателей. На этом основании PiS заявило о своем праве сформировать правительство и выдвинуло кандидатом в премьер-министры Моравецкого.
В свою очередь, разрозненная оппозиция перед началом работы парламента заключила коалиционное соглашение и формально имея более половины депутатских мандатов заявила о своем праве сформировать кабинет министров, выдвинув в премьеры экс-главу Европейского совета Дональда Туска.