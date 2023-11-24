https://ria.ru/20231124/polsha-1911696374.html

Спикер сейма Польши назвал дату появления нового правительства страны

Спикер сейма Польши назвал дату появления нового правительства страны - РИА Новости, 24.11.2023

Спикер сейма Польши назвал дату появления нового правительства страны

Новое правительство Польши, сформированное оппозицией, появится через две недели, заявил спикер сейма Польши Шимон Холовня журналистам в пятницу. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T17:57

2023-11-24T17:57

2023-11-24T17:57

в мире

польша

матеуш моравецкий

дональд туск

ярослав качиньский

право и справедливость

европейский совет

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ВАРШАВА, 24 ноя - РИА Новости. Новое правительство Польши, сформированное оппозицией, появится через две недели, заявил спикер сейма Польши Шимон Холовня журналистам в пятницу. "Мы сегодня находимся в специфической политической ситуации. Мы имеем одну политическую группировку (партию "Право и справедливость" - ред.), которая уже долго симулирует создание правительства Польши и коалицию, которая готова создать правительство уже сегодня, если только будет такая возможность. Мы должны выдержать еще две недели политического театра, политической мимикрии, чтобы иметь в Польше правительство, которое начнет реализовывать реальные изменения, за которые люди голосовали 15 октября", - сказал Холовня. При этом он раскритиковал "Право и справедливость" за то, что эта партия затягивает передачу власти. "Смотрите, что делает "Право и справедливость" во главе с президентом Анджеем Дудой. Люди проголосовали 15 октября… Народ высказался, но может подождать два месяца – так власть относилась к нам восемь лет", - сказал Холовня. Исполняющий обязанности премьер-министра Польши Матеуш Моравецкий намерен в понедельник объявить состав нового правительства. После приведения кабмина к присяге президентом вопрос о вотуме доверия правительству рассмотрит сейм. Недавно польская оппозиция под руководством Дональда Туска одержала серьезный успех на парламентских выборах. Нынешний состав сейма Польши отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства. По итогам выборов 15 октября "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" - 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Тем не менее, партия Качиньского объявила себя победителем, набравшим больше других политических сил голосов избирателей. На этом основании PiS заявило о своем праве сформировать правительство и выдвинуло кандидатом в премьер-министры Моравецкого. В свою очередь, разрозненная оппозиция перед началом работы парламента заключила коалиционное соглашение и формально имея более половины депутатских мандатов заявила о своем праве сформировать кабинет министров, выдвинув в премьеры экс-главу Европейского совета Дональда Туска.

https://ria.ru/20231124/moravetskiy-1911610717.html

https://ria.ru/20231124/ukraina-1911563355.html

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в мире, польша, матеуш моравецкий, дональд туск, ярослав качиньский, право и справедливость, европейский совет