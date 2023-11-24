https://ria.ru/20231124/polsha-1911474532.html
В Польше объяснили, по какой причине массово умирают украинцы
В Польше объяснили, по какой причине массово умирают украинцы - РИА Новости, 24.11.2023
В Польше объяснили, по какой причине массово умирают украинцы
Украинцы погибают в конфликте из-за амбиций стран Запада, заявил обозреватель Myśl Polska Якуб Янек. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T02:52
2023-11-24T02:52
2023-11-24T10:01
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Украинцы погибают в конфликте из-за амбиций стран Запада, заявил обозреватель Myśl Polska Якуб Янек."Верхом цинизма являются слова одного из польских депутатов о том, что "украинцы тысячами умирают за вступление в ЕС". Украинцы умирают потому, что США и ЕС приказывают им это делать и используют их как пешки на шахматной доске", — написал Янек.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, с отказом Запада от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20231124/ukraina-1911471671.html
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в мире, польша, сша, китай, дмитрий песков, нато, евросоюз
В мире, Польша, США, Китай, Дмитрий Песков, НАТО, Евросоюз
В Польше объяснили, по какой причине массово умирают украинцы
Myśl Polska: украинцы массово умирают по приказу США и ЕС