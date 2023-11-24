Рейтинг@Mail.ru
Погранохрана Финляндии рассказала о контактах с российскими пограничниками - РИА Новости, 24.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:03 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/pogranichniki-1911721198.html
Погранохрана Финляндии рассказала о контактах с российскими пограничниками
Погранохрана Финляндии рассказала о контактах с российскими пограничниками - РИА Новости, 24.11.2023
Погранохрана Финляндии рассказала о контактах с российскими пограничниками
Финские и российские пограничные уполномоченные представители проводят регулярные встречи, однако переговоры не привели к решению, стабилизирующему ситуацию на... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T19:03
2023-11-24T19:03
финляндия
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910396783_0:605:2048:1757_1920x0_80_0_0_bd89ebd0b31d96b04bd47c8d8390777b.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 24 ноя - РИА Новости. Финские и российские пограничные уполномоченные представители проводят регулярные встречи, однако переговоры не привели к решению, стабилизирующему ситуацию на границе, сообщила в пятницу финская погранохрана в соцсети Х. "Финские и российские пограничные уполномоченные представители регулярно встречались на основе совместных планов. Однако переговоры не привели к решению, которое позволило бы стабилизировать ситуацию или положить конец этому явлению (прибытию к границе граждан третьих стран - ред.). Позиция России состоит в том, что ее собственное законодательство не позволяет ей препятствовать пересечению финской границы гражданами третьих стран", - говорится в сообщении погранохраны Финляндии.Ранее финский МИД сообщил, что посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря по инициативе Хельсинки посетил МИД РФ, где проинформировал о решении финского правительства закрыть три дополнительных пропускных пункта на восточной границе и отметил, что Финляндия готова продолжить сотрудничество с Пограничной службой РФ в соответствии с действующими договорами. Финский кабмин ранее заявил, что из-за ухудшения ситуации с миграцией и неконтролируемого прибытия беженцев на границе с Россией решено с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу. Позднее Финляндия на месяц, до 23 декабря, закрыла еще несколько КПП, оставив на границе с Россией лишь один работающий пункт - самый северный КПП "Райя-Йоосепи". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы. В Москве не исключают, что власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границы с РФ, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим собственным интересам, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко. В РФ ранее заявляли, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе на совести тех, кто их озвучивает, это желание перевести проблемы с больной головы на здоровую, европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события. В Москве не раз обращали внимание на то, что многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцирован деструктивными действиями США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.
https://ria.ru/20231122/kpp-1910992437.html
https://ria.ru/20231124/finlyandiya-1911489021.html
финляндия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910396783_0:597:2048:2133_1920x0_80_0_0_710a9589effd76ab2032fa0879f3d10a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
финляндия, россия, в мире
Финляндия, Россия, В мире
Погранохрана Финляндии рассказала о контактах с российскими пограничниками

Погранохрана Финляндии сообщила о регулярных встречах с пограничниками РФ

© @KainuunRaja/TwitterЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
© @KainuunRaja/Twitter
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 24 ноя - РИА Новости. Финские и российские пограничные уполномоченные представители проводят регулярные встречи, однако переговоры не привели к решению, стабилизирующему ситуацию на границе, сообщила в пятницу финская погранохрана в соцсети Х.
"Финские и российские пограничные уполномоченные представители регулярно встречались на основе совместных планов. Однако переговоры не привели к решению, которое позволило бы стабилизировать ситуацию или положить конец этому явлению (прибытию к границе граждан третьих стран - ред.). Позиция России состоит в том, что ее собственное законодательство не позволяет ей препятствовать пересечению финской границы гражданами третьих стран", - говорится в сообщении погранохраны Финляндии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Захарова прокомментировала заявление Финляндии по закрытию КПП на границе
22 ноября, 10:44
Ранее финский МИД сообщил, что посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря по инициативе Хельсинки посетил МИД РФ, где проинформировал о решении финского правительства закрыть три дополнительных пропускных пункта на восточной границе и отметил, что Финляндия готова продолжить сотрудничество с Пограничной службой РФ в соответствии с действующими договорами.
Финский кабмин ранее заявил, что из-за ухудшения ситуации с миграцией и неконтролируемого прибытия беженцев на границе с Россией решено с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу. Позднее Финляндия на месяц, до 23 декабря, закрыла еще несколько КПП, оставив на границе с Россией лишь один работающий пункт - самый северный КПП "Райя-Йоосепи".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
В Москве не исключают, что власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границы с РФ, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим собственным интересам, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
В РФ ранее заявляли, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе на совести тех, кто их озвучивает, это желание перевести проблемы с больной головы на здоровую, европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события. В Москве не раз обращали внимание на то, что многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцирован деструктивными действиями США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.
Вид на Хельсинки - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Финляндия может огранить подачу заявок об убежище, пишут СМИ
Вчера, 08:40
 
ФинляндияРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала