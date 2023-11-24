https://ria.ru/20231124/pogranichniki-1911721198.html

Погранохрана Финляндии рассказала о контактах с российскими пограничниками

Погранохрана Финляндии рассказала о контактах с российскими пограничниками - РИА Новости, 24.11.2023

Погранохрана Финляндии рассказала о контактах с российскими пограничниками

Финские и российские пограничные уполномоченные представители проводят регулярные встречи, однако переговоры не привели к решению, стабилизирующему ситуацию на... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T19:03

2023-11-24T19:03

2023-11-24T19:03

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ХЕЛЬСИНКИ, 24 ноя - РИА Новости. Финские и российские пограничные уполномоченные представители проводят регулярные встречи, однако переговоры не привели к решению, стабилизирующему ситуацию на границе, сообщила в пятницу финская погранохрана в соцсети Х. "Финские и российские пограничные уполномоченные представители регулярно встречались на основе совместных планов. Однако переговоры не привели к решению, которое позволило бы стабилизировать ситуацию или положить конец этому явлению (прибытию к границе граждан третьих стран - ред.). Позиция России состоит в том, что ее собственное законодательство не позволяет ей препятствовать пересечению финской границы гражданами третьих стран", - говорится в сообщении погранохраны Финляндии.Ранее финский МИД сообщил, что посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря по инициативе Хельсинки посетил МИД РФ, где проинформировал о решении финского правительства закрыть три дополнительных пропускных пункта на восточной границе и отметил, что Финляндия готова продолжить сотрудничество с Пограничной службой РФ в соответствии с действующими договорами. Финский кабмин ранее заявил, что из-за ухудшения ситуации с миграцией и неконтролируемого прибытия беженцев на границе с Россией решено с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу. Позднее Финляндия на месяц, до 23 декабря, закрыла еще несколько КПП, оставив на границе с Россией лишь один работающий пункт - самый северный КПП "Райя-Йоосепи". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы. В Москве не исключают, что власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границы с РФ, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим собственным интересам, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко. В РФ ранее заявляли, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе на совести тех, кто их озвучивает, это желание перевести проблемы с больной головы на здоровую, европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события. В Москве не раз обращали внимание на то, что многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцирован деструктивными действиями США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.

https://ria.ru/20231122/kpp-1910992437.html

https://ria.ru/20231124/finlyandiya-1911489021.html

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