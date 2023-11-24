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"Почте России" поручили представить план по оптимизации работы - РИА Новости, 24.11.2023
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15:16 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/pochta-1911633807.html
"Почте России" поручили представить план по оптимизации работы
"Почте России" поручили представить план по оптимизации работы - РИА Новости, 24.11.2023
"Почте России" поручили представить план по оптимизации работы
"Почте России" поручено до конца первого квартала 2024 года предоставить план по оптимизации работы за счет ее внутренних резервов, рассказал журналистам глава... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T15:16
2023-11-24T15:16
максут шадаев
почта россии
технологии
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. "Почте России" поручено до конца первого квартала 2024 года предоставить план по оптимизации работы за счет ее внутренних резервов, рассказал журналистам глава Минцифры Максут Шадаев, комментируя вопрос о введении инфраструктурного платежа. Ранее в ноябре издание РБК со ссылкой на источники в Минцифры сообщило, что премьер-министр Михаил Мишустин не поддержал введение инфраструктурного сбора с маркетплейсов, вопрос обсуждался на совещании в правительстве по вопросу улучшения финансово-экономического состояния "Почты России". Уточняется, что глава "Почты" Михаил Волков представил концепцию повышения эффективности деятельности почты, один из элементов - введение сбора с маркетплейсов, которые, скорее всего, были бы переложены на покупателей. "Даны поручения "Почте России" предоставить свои предложения, это какие пределы внутренних резервов, ресурсов есть для оптимизации. До конца первого квартала", - сказал Шадаев. Министр отметил, что принято решение сконцентрироваться на повышении внутренней эффективности компании, а также оценить внутренние резервы - "где можно сократить издержки, где можно дополнительные услуги предоставлять". Шадаев в сентябре заявлял, что министерство предлагает покрывать через инфраструктурный платеж расходы, связанные с ремонтом почтовых отделений, а также убытки от функционирования отделений в населенных пунктах с численностью менее 5 тысяч человек. В СМИ писали, что платеж составит 0,5% квартального оборота маркетплейсов. По подсчетам "Почты", это порядка 24-25 миллиардов рублей в год. Одновременно АКИТ предложили альтернативу инфраструктурному платежу в 0,5% оборота - российские маркетплейсы готовы закупать услуги и сервисы почтового оператора на 33,5 миллиарда рублей, а также реализовать дополнительные стимулирующие меры.
https://ria.ru/20231107/pochta-1907832077.html
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максут шадаев, почта россии, технологии
Максут Шадаев, Почта России, Технологии
"Почте России" поручили представить план по оптимизации работы

Шадаев: "Почта России" до конца I квартала представит план по оптимизации работы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк Отделение "Почты России"
 Отделение Почты России - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Отделение "Почты России". Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. "Почте России" поручено до конца первого квартала 2024 года предоставить план по оптимизации работы за счет ее внутренних резервов, рассказал журналистам глава Минцифры Максут Шадаев, комментируя вопрос о введении инфраструктурного платежа.
Ранее в ноябре издание РБК со ссылкой на источники в Минцифры сообщило, что премьер-министр Михаил Мишустин не поддержал введение инфраструктурного сбора с маркетплейсов, вопрос обсуждался на совещании в правительстве по вопросу улучшения финансово-экономического состояния "Почты России". Уточняется, что глава "Почты" Михаил Волков представил концепцию повышения эффективности деятельности почты, один из элементов - введение сбора с маркетплейсов, которые, скорее всего, были бы переложены на покупателей.
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"Даны поручения "Почте России" предоставить свои предложения, это какие пределы внутренних резервов, ресурсов есть для оптимизации. До конца первого квартала", - сказал Шадаев.
Министр отметил, что принято решение сконцентрироваться на повышении внутренней эффективности компании, а также оценить внутренние резервы - "где можно сократить издержки, где можно дополнительные услуги предоставлять".
Шадаев в сентябре заявлял, что министерство предлагает покрывать через инфраструктурный платеж расходы, связанные с ремонтом почтовых отделений, а также убытки от функционирования отделений в населенных пунктах с численностью менее 5 тысяч человек. В СМИ писали, что платеж составит 0,5% квартального оборота маркетплейсов. По подсчетам "Почты", это порядка 24-25 миллиардов рублей в год.
Одновременно АКИТ предложили альтернативу инфраструктурному платежу в 0,5% оборота - российские маркетплейсы готовы закупать услуги и сервисы почтового оператора на 33,5 миллиарда рублей, а также реализовать дополнительные стимулирующие меры.
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