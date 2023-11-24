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Налетчика на отделение почты в Калужской области приговорили к шести годам
Налетчика на отделение почты в Калужской области приговорили к шести годам - РИА Новости, 24.11.2023
Налетчика на отделение почты в Калужской области приговорили к шести годам
Один из соучастников разбойного нападения на почтовое отделение в Калужской области, а также угона почтового автомобиля с посылками приговорен к шести годам... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T13:30
2023-11-24T13:30
2023-11-24T13:30
происшествия
калужская область
малоярославецкий район
юбилейный
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Один из соучастников разбойного нападения на почтовое отделение в Калужской области, а также угона почтового автомобиля с посылками приговорен к шести годам колонии строгого режима, сообщает прокуратура региона в Telegram. Ранее УМВД и областная прокуратура сообщали, что субботним утром 4 февраля в Малоярославецком районе двое мужчин в масках, угрожая оружием, заперли работников почты в отделении и угнали автомобиль с посылками. Вскоре машину обнаружили в лесу недалеко от поселка Юбилейный, все ценное из нее пропало. Сами налетчики – двое жителей Калуги – были задержаны в апреле. По данным прокуратуры, преступники похитили из почтового отделения более 2,4 миллиона рублей. Прокуратура в официальном Telegram-канале сообщила, что один из преступников предстал перед Малоярославецким районным судом и полностью признал вину. "Суд назначил подсудимому наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщает прокуратура. Уточняется, что мужчину судили за разбойное нападение и угон автомобиля, совершенный группой лиц с применением насилия. Приговор в законную силу не вступил, подчеркивает прокуратура.
https://ria.ru/20231124/sk-1911502725.html
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происшествия, калужская область, малоярославецкий район, юбилейный
Происшествия, Калужская область, Малоярославецкий район, Юбилейный
Налетчика на отделение почты в Калужской области приговорили к шести годам
Прокуратура: налетчику на почтовое отделение в Калужской области дали шесть лет