https://ria.ru/20231124/peskov-1911618667.html
Песков рассказал, как бороться с дипфейками
Песков рассказал, как бороться с дипфейками - РИА Новости, 24.11.2023
Песков рассказал, как бороться с дипфейками
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос, как бороться с дипфейками, выразил уверенность в том, что эти алгоритмы можно засечь. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T14:55
2023-11-24T14:55
2023-11-24T17:20
россия
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос, как бороться с дипфейками, выразил уверенность в том, что эти алгоритмы можно засечь."Но если можно создать дипфейк, значит его можно и как-то детектировать, то есть засечь. Вот, соответственно, ребята алгоритмы разрабатывают, это очень здорово", - сказал он журналистам в кулуарах форума "Путешествие в мир искусственного интеллекта".На вопрос, не станет ли дипфейк проблемой в мировой политике, Песков ответил: "Станет обязательно, уже потихоньку становится".
https://ria.ru/20231104/nabiullina-1907419312.html
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россия, дмитрий песков, общество
Россия, Дмитрий Песков, Общество
Песков рассказал, как бороться с дипфейками
Песков: алгоритмы дипфейков можно засечь
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос, как бороться с дипфейками, выразил уверенность в том, что эти алгоритмы можно засечь.
"Но если можно создать дипфейк, значит его можно и как-то детектировать, то есть засечь. Вот, соответственно, ребята алгоритмы разрабатывают, это очень здорово", - сказал он журналистам в кулуарах форума "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
На вопрос, не станет ли дипфейк проблемой в мировой политике, Песков ответил: "Станет обязательно, уже потихоньку становится".
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