https://ria.ru/20231124/peskov-1911618667.html

Песков рассказал, как бороться с дипфейками

Песков рассказал, как бороться с дипфейками - РИА Новости, 24.11.2023

Песков рассказал, как бороться с дипфейками

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос, как бороться с дипфейками, выразил уверенность в том, что эти алгоритмы можно засечь. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T14:55

2023-11-24T14:55

2023-11-24T17:20

россия

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос, как бороться с дипфейками, выразил уверенность в том, что эти алгоритмы можно засечь."Но если можно создать дипфейк, значит его можно и как-то детектировать, то есть засечь. Вот, соответственно, ребята алгоритмы разрабатывают, это очень здорово", - сказал он журналистам в кулуарах форума "Путешествие в мир искусственного интеллекта".На вопрос, не станет ли дипфейк проблемой в мировой политике, Песков ответил: "Станет обязательно, уже потихоньку становится".

https://ria.ru/20231104/nabiullina-1907419312.html

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2023

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россия, дмитрий песков, общество