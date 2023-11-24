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Песков об итогах G20: разнятся позиции по теме Украины - РИА Новости, 24.11.2023
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12:54 24.11.2023 (обновлено: 13:19 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/peskov-1911552137.html
Песков об итогах G20: разнятся позиции по теме Украины
Песков об итогах G20: разнятся позиции по теме Украины - РИА Новости, 24.11.2023
Песков об итогах G20: разнятся позиции по теме Украины
Позиции по теме Украины разнятся, в ходе саммита G20 разные страны использовали разные формулировки, и в ответ на них президент России Владимир Путин дал свою... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T12:54
2023-11-24T13:19
украина
большая двадцатка
саммит g20
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Позиции по теме Украины разнятся, в ходе саммита G20 разные страны использовали разные формулировки, и в ответ на них президент России Владимир Путин дал свою развернутую оценку, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Действительно, позиции по украинскому вопросы разнятся, разные страны использовали разные формулировки и, собственно, в том числе, реагируя на них президент дал свою развернутую оценку ситуации", - сказал Песков журналистам, комментируя итоги саммита.Выступая на виртуальном саммите G20, Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, в то время как Украина публично заявила о том, что она выходит из переговорного процесса, а также был подписан декрет главы государства, запрещающий вести с Россией переговоры.
https://ria.ru/20231122/putin-1911105583.html
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украина, большая двадцатка, саммит g20, дмитрий песков
Украина, Большая двадцатка, Саммит G20, Дмитрий Песков
Песков об итогах G20: разнятся позиции по теме Украины

Песков: позиции G20 по теме Украины разнятся, использовались разные формулировки

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Позиции по теме Украины разнятся, в ходе саммита G20 разные страны использовали разные формулировки, и в ответ на них президент России Владимир Путин дал свою развернутую оценку, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Действительно, позиции по украинскому вопросы разнятся, разные страны использовали разные формулировки и, собственно, в том числе, реагируя на них президент дал свою развернутую оценку ситуации", - сказал Песков журналистам, комментируя итоги саммита.
Выступая на виртуальном саммите G20, Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, в то время как Украина публично заявила о том, что она выходит из переговорного процесса, а также был подписан декрет главы государства, запрещающий вести с Россией переговоры.
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