Рейтинг@Mail.ru
У России и Сербии особые партнерские отношения, заявил Песков - РИА Новости, 24.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:51 24.11.2023 (обновлено: 13:09 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/peskov-1911550077.html
У России и Сербии особые партнерские отношения, заявил Песков
У России и Сербии особые партнерские отношения, заявил Песков - РИА Новости, 24.11.2023
У России и Сербии особые партнерские отношения, заявил Песков
Россия понимает, в каком окружении находится Сербия и с каким давлением она сталкивается, при этом с Белградом у Москвы свои особые отношения, которые она... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T12:51
2023-11-24T13:09
россия
сербия
дмитрий песков
нато
александр вучич
белград (город)
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149410/90/1494109011_0:452:2663:1950_1920x0_80_0_0_b8fb02cb5ab96fed452164e093a5ea2e.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия понимает, в каком окружении находится Сербия и с каким давлением она сталкивается, при этом с Белградом у Москвы свои особые отношения, которые она намерена развивать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о словах президента Сербии Александра Вучича про отношения с НАТО.Во вторник Вучич заявил, что Сербия будет развивать отношения с НАТО, но сохранит военный нейтралитет, при этом он предложит правительству страны рассмотреть вопрос проведения военных учений с НАТО и другими партнерами."Мы понимаем, в каком окружении находится Сербия, разумеется, наилучший способ выстраивать отношения - это вести диалог. Сербам очень непросто, они находятся под постоянным давлением. У нас же с Сербией свои отношения, особые отношения, особые партнерские. Действительно, мы высоко их ценим и будем дальше их развивать", - отметил Песков на соответствующий вопрос журналиста.
https://ria.ru/20231121/serbiya-1910768941.html
россия
сербия
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149410/90/1494109011_0:51:2663:2048_1920x0_80_0_0_effbf35cd990a93708e5535df4b0cc5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сербия, дмитрий песков, нато, александр вучич, белград (город), политика
Россия, Сербия, Дмитрий Песков, НАТО, Александр Вучич, Белград (город), Политика
У России и Сербии особые партнерские отношения, заявил Песков

Песков о словах Вучича о НАТО: у России и Сербии особые партнерские отношения

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия понимает, в каком окружении находится Сербия и с каким давлением она сталкивается, при этом с Белградом у Москвы свои особые отношения, которые она намерена развивать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о словах президента Сербии Александра Вучича про отношения с НАТО.
Во вторник Вучич заявил, что Сербия будет развивать отношения с НАТО, но сохранит военный нейтралитет, при этом он предложит правительству страны рассмотреть вопрос проведения военных учений с НАТО и другими партнерами.
«
"Мы понимаем, в каком окружении находится Сербия, разумеется, наилучший способ выстраивать отношения - это вести диалог. Сербам очень непросто, они находятся под постоянным давлением. У нас же с Сербией свои отношения, особые отношения, особые партнерские. Действительно, мы высоко их ценим и будем дальше их развивать", - отметил Песков на соответствующий вопрос журналиста.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Вучич заявил, что Сербия попытается улучшить отношения с НАТО
21 ноября, 12:18
 
РоссияСербияДмитрий ПесковНАТОАлександр ВучичБелград (город)Политика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала