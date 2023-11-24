https://ria.ru/20231124/peskov-1911550077.html

У России и Сербии особые партнерские отношения, заявил Песков

У России и Сербии особые партнерские отношения, заявил Песков - РИА Новости, 24.11.2023

У России и Сербии особые партнерские отношения, заявил Песков

Россия понимает, в каком окружении находится Сербия и с каким давлением она сталкивается, при этом с Белградом у Москвы свои особые отношения, которые она... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T12:51

2023-11-24T12:51

2023-11-24T13:09

россия

сербия

дмитрий песков

нато

александр вучич

белград (город)

политика

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия понимает, в каком окружении находится Сербия и с каким давлением она сталкивается, при этом с Белградом у Москвы свои особые отношения, которые она намерена развивать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о словах президента Сербии Александра Вучича про отношения с НАТО.Во вторник Вучич заявил, что Сербия будет развивать отношения с НАТО, но сохранит военный нейтралитет, при этом он предложит правительству страны рассмотреть вопрос проведения военных учений с НАТО и другими партнерами."Мы понимаем, в каком окружении находится Сербия, разумеется, наилучший способ выстраивать отношения - это вести диалог. Сербам очень непросто, они находятся под постоянным давлением. У нас же с Сербией свои отношения, особые отношения, особые партнерские. Действительно, мы высоко их ценим и будем дальше их развивать", - отметил Песков на соответствующий вопрос журналиста.

https://ria.ru/20231121/serbiya-1910768941.html

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сербия

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россия, сербия, дмитрий песков, нато, александр вучич, белград (город), политика