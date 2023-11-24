https://ria.ru/20231124/perm-1911516901.html

В Перми запущен первый маршрут с электробусами

В Перми запущен первый маршрут с электробусами - РИА Новости, 24.11.2023

В Перми запущен первый маршрут с электробусами

В Перми начал работу первый маршрут с электробусами, который соединил жилой комплекс "Погода" с центром города и вокзалом, сообщается на сайте губернатора и... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T10:57

2023-11-24T10:57

2023-11-24T10:57

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пермский край

дмитрий махонин

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ПЕРМЬ, 24 ноя - РИА Новости. В Перми начал работу первый маршрут с электробусами, который соединил жилой комплекс "Погода" с центром города и вокзалом, сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края. Запуск маршрута проинспектировали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и зампред правительства РФ Дмитрий Григоренко, курирующий проект по обновлению городского электротранспорта, уточнили в пресс-службе главы региона. "Это первый маршрут в Перми, который полностью обслуживается электробусами", – говорится в сообщении. По данным пресс-службы губернатора, маршрут соединил крупный ЖК "Погода" с центром города и железнодорожным вокзалом. Для его запуска были приобретены 16 новых электробусов, которые прибыли в регион в ноябре: 14 из них будут курсировать на линии в ежедневном режиме, еще два – будут находиться в резерве. "Пермь – в числе лидеров программы по темпам ее реализации. В город с опережением графика доставлены электробусы и установлены зарядные станции для них. Все эти объекты изготовлены на отечественных предприятиях. Новый подвижной состав уже приступил к работе в тестовом режиме. Мы видим, что регионы активно внедряют электробусы в свою транспортную систему. И многие идут с опережением плана", – отметил Григоренко, его слова приводятся на сайте правительства РФ. Глава региона Махонин поблагодарил правительство РФ за поддержку. "Развитие транспортной отрасли – это целый комплекс мер. Помимо модернизации подвижного состава, обновляем остановочные комплексы, строим и ремонтируем дороги. <…> Используем все инструменты для развития дорожной инфраструктуры", – подчеркнул Махонин, его цитирует пресс-служба регионального правительства. Как отметили в пресс-службе губернатора, новые электробусы прошли приемку и обкатку. Они низкопольные и оснащены необходимым оборудованием: климат-контроль, медиапанели, стационарные валидаторы для самостоятельной оплаты, видеонаблюдение, система адресного открытия дверей и другое. В ведомстве обратили внимание, что для зарядки электробусов на одной из конечных остановок были оборудованы четыре зарядные станции ультрабыстрого цикла, которые позволяют заряжаться электробусам до 80% за 15 минут. "В ходе рабочего визита вице-премьера Дмитрия Григоренко в Пермь также прошло совещание с участием губернатора Дмитрия Махонина и заместителя председателя ВЭБ.РФ Олега Говоруна. Стороны подробно обсудили развитие транспортной инфраструктуры, в том числе электротранспорта", – добавили в пресс-службе губернатора Пермского края. В Перми при федеральной поддержке к 2025 году планируется обновить около 35 километров трамвайных линий, провести реконструкцию семи тяговых подстанций и одного трамвайного депо. Город также получит 44 односекционных современных трамвая "Львенок". Часть из запланированных работ уже проведена, до конца текущего года трамвайный парк пополнится на 30 новых вагонов, проинформировали в пресс-службе губернатора.

https://ria.ru/20231113/agrarii-1909156342.html

https://ria.ru/20231101/aviasoobschenie-1906793900.html

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Артем Смирнов

пермь, пермский край, дмитрий махонин, дмитрий григоренко, олег говорун