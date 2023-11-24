https://ria.ru/20231124/perm-1911496633.html

В Перми задержали мужчину за попытку поджечь военкомат, сообщил источник

В Перми задержали мужчину за попытку поджечь военкомат, сообщил источник - РИА Новости, 24.11.2023

В Перми задержали мужчину за попытку поджечь военкомат, сообщил источник

Силовики задержали пермяка, который пытался поджечь здание военного комиссариата Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов, сообщил РИА Новости в пятницу... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T09:38

2023-11-24T09:38

2023-11-24T09:38

происшествия

пермь

орджоникидзевский район

россия

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ПЕРМЬ, 24 ноя - РИА Новости. Силовики задержали пермяка, который пытался поджечь здание военного комиссариата Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов, сообщил РИА Новости в пятницу источник, близкий к правоохранительным структурам. "Правоохранители задержали мужчину, который пытался поджечь военкомат Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов", - сказал источник, не уточняя детали. Как писал телеграм-канал Shot, накануне вечером 82-летний житель Перми кинул в военкомат коктейль Молотова, однако бутылка упала в снег и пожара не последовало. Поджигателя быстро задержал местный участковый. По данным канала, задержанным оказался руководитель ансамбля народного пения в местном доме культуры - его обманули и надоумили на поджог телефонные мошенники. Подтверждением этих данных РИА Новости не располагает. Попытки поджогов военкоматов и других административных зданий в последнее время происходят в России регулярно. Поджигателями часто оказываются пожилые жертвы телефонных мошенников. Уголовные дела по этим фактам возбуждаются в том числе по статье о теракте.

https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html

https://ria.ru/20231122/prigovor-1911190537.html

пермь

орджоникидзевский район

россия

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происшествия, пермь, орджоникидзевский район, россия