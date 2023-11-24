https://ria.ru/20231124/perevozchiki-1911541048.html

Польские перевозчики, блокирующие границу с Украиной, стали получать угрозы

Польские перевозчики, блокирующие границу с Украиной, стали получать угрозы - РИА Новости, 24.11.2023

Польские перевозчики, блокирующие границу с Украиной, стали получать угрозы

Польские перевозчики, блокирующие границу с Украиной, стали получать угрозы, сообщил РИА Новости один из участников протеста. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T12:23

2023-11-24T12:23

2023-11-24T12:23

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ВАРШАВА, 24 ноя – РИА Новости. Польские перевозчики, блокирующие границу с Украиной, стали получать угрозы, сообщил РИА Новости один из участников протеста. Более двух недель назад польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин "Недавно и мне, и другим моим коллегам, которые стоят на границе, стали приходить сообщения в мессенджерах с различными угрозами", - рассказал собеседник агентства. Он пояснил, что угрозы касаются как физической расправы, так и уничтожения имущества. "Мы знаем твою машину, как только ты въедешь на Украину, то в лучшем случаем будешь возвращаться в одних трусах", - привел собеседник агентства текст одного из посланий. "Другим приходят сообщения с обещанием убить", - добавил он. Собеседник агентства считает, что угрозы польским перевозчикам пишут жители Украины. "Это видно по грамматическим ошибкам, хоть они и пишут по-польски", - сказал он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231116/polsha-1909815003.html

https://ria.ru/20231115/torgovlya-1909500708.html

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