https://ria.ru/20231124/peremirie-1911615082.html

В "Исламском джихаде" заявили о приостановке боев на время перемирия

В "Исламском джихаде" заявили о приостановке боев на время перемирия - РИА Новости, 24.11.2023

В "Исламском джихаде" заявили о приостановке боев на время перемирия

Военное крыло палестинской группировки "Исламский джихад" "Бригады "Аль-Кудс" приостановило боевые действия на время гуманитарного перемирия в секторе Газа,... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T14:49

2023-11-24T14:49

2023-11-24T14:49

в мире

израиль

катар

исламский джихад

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Военное крыло палестинской группировки "Исламский джихад" "Бригады "Аль-Кудс" приостановило боевые действия на время гуманитарного перемирия в секторе Газа, заявил представитель крыла Абу Хамза. "На этом этапе мы подтверждаем следующее: мы заявляем о нашей приверженности прекращению военных и ракетных операций в период гуманитарного перемирия", - заявил Хамза в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале группировки. Представитель отметил, что в случае любого нарушения со стороны Израиля, группировка готова нанести "соответствующий ответ". В пятницу утром в 07.00 по местному времени (08.00 мск) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС. Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что гуманитарное перемирие в секторе Газа вступит в силу в пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск), первая партия израильских заложников из 13 человек будет передана в тот же день около 16.00 по местному времени (17.00 мск). Всего предполагается обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных, большинство освобождаемых - женщины и дети. Ежедневно в рамках перемирия в сектор Газа будут въезжать 200 грузовиков с помощью и четыре - с топливом и бытовым газом. Кроме того, ХАМАС указал, что удалось договориться с Израилем о "полной приостановке полетов его авиации в южной части страны на четыре дня, а в северной части - о приостановке полетов на шесть часов, с 10.00 до 16.00".

https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

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в мире, израиль, катар, исламский джихад, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году