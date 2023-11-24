https://ria.ru/20231124/peremirie-1911486035.html

Перемирие между израильской армией и ХАМАС вступило в силу

Перемирие между израильской армией и ХАМАС вступило в силу - РИА Новости, 24.11.2023

Перемирие между израильской армией и ХАМАС вступило в силу

Четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС вступает в силу с 7:00 (8:00 мск) 24 ноября. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T08:01

2023-11-24T08:01

2023-11-24T09:16

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 24 ноя — РИА Новости. Четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС вступает в силу с 7:00 (8:00 мск) 24 ноября.В его рамках ежедневно в сектор Газа будут въезжать 200 грузовиков с гуманитарной помощью и четыре — с топливом и бытовым газом. Кроме того, в ХАМАС заявили, что договорились с Израилем о полной приостановке полетов его авиации в южной части анклава на четыре дня, а в северной — на шесть часов, с 10:00 до 16:00. Два дня назад Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков заложников и арестованных. Сообщалось, что первую партию израильских заложников из 13 человек передадут уже сегодня, около 16:00 (17:00 мск). Всего предполагается обмен по формуле "один к трем": 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных, большинство из которых — женщины и дети. При этом ХАМАС пригрозил, что, несмотря на договоренность о перемирии, его батальоны останутся "в полной боеготовности для защиты палестинского народа и сопротивления оккупации".По словам министра обороны Израиля Йоава Галанта, прекращение огня в секторе Газа будет "короткой паузой", вслед за которой боевые действия в интенсивном режиме продолжатся как минимум еще два месяца. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 14,8 тысячи человек, среди них более шести тысяч детей. Еще 36 тысяч получили ранения, свыше семи тысяч считаются пропавшими без вести. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.

https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html

https://ria.ru/20231122/konflikt-1911018303.html

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году