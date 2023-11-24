https://ria.ru/20231124/pereezd-1911660806.html
Рогов рассказал о массовых обращениях жителей Запорожья о переезде в Россию
Рогов рассказал о массовых обращениях жителей Запорожья о переезде в Россию - РИА Новости, 24.11.2023
Рогов рассказал о массовых обращениях жителей Запорожья о переезде в Россию
Жители временно подконтрольного киевскому режиму города Запорожье массово обращаются с просьбой оказать им помощь в переезде в Россию, сообщил РИА Новости глава РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T16:15
2023-11-24T16:15
2023-11-24T17:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя — РИА Новости. Жители временно подконтрольного киевскому режиму города Запорожье массово обращаются с просьбой оказать им помощь в переезде в Россию, сообщил РИА Новости глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "К нам массово поступают обращения, без преувеличения, их сотни, от жителей временно оккупированного украинскими нацистами города Запорожье с просьбой оказать им помощь и консультации в вопросе переезда в Россию. Люди не хотят иметь ничего общего с преступным режимом Зеленского и его вооруженных бандитов", — рассказал он.Как уточнил Рогов, обращения также поступают от запорожцев, которые покинули Украину и сейчас находятся в европейских странах в качестве беженцев."Особенно много обращений от моих земляков, которые вынуждены сейчас проживать в Германии, Австрии и Словакии", — резюмировал общественник.Запорожская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре прошлого года референдума. При этом киевские власти его результаты не признают и продолжают обстреливать эту территорию. Сейчас Россия контролирует более 70 процентов Запорожской области, с марта административным центром региона временно стал Мелитополь. Город Запорожье пока находится под контролем ВСУ.
https://ria.ru/20231106/zaporozhe-1907733676.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Россия, Владимир Рогов, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Рогов рассказал о массовых обращениях жителей Запорожья о переезде в Россию
Рогов: жители подконтрольного Киеву Запорожья просят помочь им переехать в РФ