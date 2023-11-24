https://ria.ru/20231124/pashinyan-1911663651.html
Пашинян назвал Россию дружественной страной
Пашинян назвал Россию дружественной страной - РИА Новости, 24.11.2023
Пашинян назвал Россию дружественной страной
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянская сторона считала и считает Россию дружественной страной. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T16:25
2023-11-24T16:25
2023-11-24T16:33
никол пашинян
армения
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ЕРЕВАН, 24 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянская сторона считала и считает Россию дружественной страной."Мы считали и считаем Россию дружественной страной... Есть вопросы, которые нужно решать, и мы руководствуемся этой логикой. Будем делать все, чтобы отношения с РФ строились на взаимном уважении, обоюдном учете и уважении интересов, суверенитета и независимости", - заявил Пашинян, отвечая в прямом эфире на вопросы граждан.
https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html
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никол пашинян, армения, в мире
Никол Пашинян, Армения, В мире
Пашинян назвал Россию дружественной страной
Пашинян: Армения считала и считает Россию дружественной страной
ЕРЕВАН, 24 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянская сторона считала и считает Россию дружественной страной.
"Мы считали и считаем Россию дружественной страной... Есть вопросы, которые нужно решать, и мы руководствуемся этой логикой. Будем делать все, чтобы отношения с РФ строились на взаимном уважении, обоюдном учете и уважении интересов, суверенитета и независимости", - заявил Пашинян, отвечая в прямом эфире на вопросы граждан.
Пашинян запустил процедуру уничтожения Армении