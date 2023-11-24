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Пашинян предложил обменять осужденных азербайджанцев на армянских пленных - РИА Новости, 24.11.2023
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14:41 24.11.2023 (обновлено: 15:03 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/pashinyan-1911610450.html
Пашинян предложил обменять осужденных азербайджанцев на армянских пленных
Пашинян предложил обменять осужденных азербайджанцев на армянских пленных - РИА Новости, 24.11.2023
Пашинян предложил обменять осужденных азербайджанцев на армянских пленных
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности обменять осужденных в республике граждан Азербайджана на армянских пленных, удерживаемых... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T14:41
2023-11-24T15:03
в мире
армения
азербайджан
никол пашинян
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 24 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности обменять осужденных в республике граждан Азербайджана на армянских пленных, удерживаемых азербайджанской стороной."Проблема пленных находится в центре нашего постоянного внимания. Должен выразить сожаление, что этот чисто гуманитарный вопрос используется в политических целях, что не очень логично. Хочу сказать, что мы выражали и выражаем готовность проявлять гибкость в этом вопросе и работать с Азербайджаном, чтобы наши пленные вернулись. Переговоры - это одно из направлений. Причем мы выразили готовность обменять осужденных в Армении азербайджанских лиц на наших пленных по принципу "всех на всех", придав вопросу гуманитарный характер", - заявил Пашинян, отвечая в прямом эфире на вопросы граждан.Кроме того, он заявил, что Армения обращается по этому вопросу и в международные правовые инстанции. Пашинян заявил, что не удовлетворен процессом возвращения пленных, напомнив при этом, что с 2020 года в Армению из Азербайджана были возвращены свыше 100 пленных.
https://ria.ru/20231118/eskalatsiya-1910276513.html
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в мире, армения, азербайджан, никол пашинян, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Армения, Азербайджан, Никол Пашинян, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
Пашинян предложил обменять осужденных азербайджанцев на армянских пленных

Пашинян: Армения готова обменять осужденных азербайджанцев на своих пленных

© AP Photo / PAN Photo/Tigran MehrabyanПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© AP Photo / PAN Photo/Tigran Mehrabyan
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 24 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности обменять осужденных в республике граждан Азербайджана на армянских пленных, удерживаемых азербайджанской стороной.
"Проблема пленных находится в центре нашего постоянного внимания. Должен выразить сожаление, что этот чисто гуманитарный вопрос используется в политических целях, что не очень логично. Хочу сказать, что мы выражали и выражаем готовность проявлять гибкость в этом вопросе и работать с Азербайджаном, чтобы наши пленные вернулись. Переговоры - это одно из направлений. Причем мы выразили готовность обменять осужденных в Армении азербайджанских лиц на наших пленных по принципу "всех на всех", придав вопросу гуманитарный характер", - заявил Пашинян, отвечая в прямом эфире на вопросы граждан.
Кроме того, он заявил, что Армения обращается по этому вопросу и в международные правовые инстанции. Пашинян заявил, что не удовлетворен процессом возвращения пленных, напомнив при этом, что с 2020 года в Армению из Азербайджана были возвращены свыше 100 пленных.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
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В миреАрменияАзербайджанНикол ПашинянУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
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