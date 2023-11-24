https://ria.ru/20231124/pashinyan-1911610450.html

Пашинян предложил обменять осужденных азербайджанцев на армянских пленных

Пашинян предложил обменять осужденных азербайджанцев на армянских пленных - РИА Новости, 24.11.2023

Пашинян предложил обменять осужденных азербайджанцев на армянских пленных

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности обменять осужденных в республике граждан Азербайджана на армянских пленных, удерживаемых... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T14:41

2023-11-24T14:41

2023-11-24T15:03

в мире

армения

азербайджан

никол пашинян

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 24 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности обменять осужденных в республике граждан Азербайджана на армянских пленных, удерживаемых азербайджанской стороной."Проблема пленных находится в центре нашего постоянного внимания. Должен выразить сожаление, что этот чисто гуманитарный вопрос используется в политических целях, что не очень логично. Хочу сказать, что мы выражали и выражаем готовность проявлять гибкость в этом вопросе и работать с Азербайджаном, чтобы наши пленные вернулись. Переговоры - это одно из направлений. Причем мы выразили готовность обменять осужденных в Армении азербайджанских лиц на наших пленных по принципу "всех на всех", придав вопросу гуманитарный характер", - заявил Пашинян, отвечая в прямом эфире на вопросы граждан.Кроме того, он заявил, что Армения обращается по этому вопросу и в международные правовые инстанции. Пашинян заявил, что не удовлетворен процессом возвращения пленных, напомнив при этом, что с 2020 года в Армению из Азербайджана были возвращены свыше 100 пленных.

https://ria.ru/20231118/eskalatsiya-1910276513.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, азербайджан, никол пашинян, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе