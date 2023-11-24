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В ДНР спецназ Росгвардии перехватил дрон ВСУ, замаскированный под орла

В ДНР спецназ Росгвардии перехватил дрон ВСУ, замаскированный под орла - РИА Новости, 24.11.2023

В ДНР спецназ Росгвардии перехватил дрон ВСУ, замаскированный под орла

Спецназовцы перехватили в ДНР беспилотник ВСУ, который был замаскирован под орла, аппарат уже осмотрели саперы и передали для дальнейшего изучения, сообщили РИА РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T14:25

2023-11-24T14:25

2023-11-24T15:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Спецназовцы перехватили в ДНР беспилотник ВСУ, который был замаскирован под орла, аппарат уже осмотрели саперы и передали для дальнейшего изучения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии. "В одном из районов Донецкой Народной Республики при проведении разведывательно-поисковых мероприятий бойцы спецназа Росгвардии во взаимодействии с военной контрразведкой обнаружили беспилотный летательный аппарат, замаскированный под птицу", - рассказали в ведомстве. В пресс-службе также отметили, что силовики с помощью средств подавления сигнала посадили БПЛА. На месте приземления обнаружен аппарат неустановленного образца в виде "орла" со встроенной камерой видеонаблюдения. "Аппарат осмотрен сапёрами и передан компетентным органам для дальнейшего изучения", - добавили в Росгвардии.

донецкая народная республика

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Спецназовец о перехвате дрона ВСУ, замаскированного под орла Спецназовцы перехватили в ДНР беспилотник ВСУ, который был замаскирован под орла, аппарат уже осмотрели саперы и передали для дальнейшего изучения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии. 2023-11-24T14:25 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, донецкая народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины