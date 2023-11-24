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В ДНР спецназ Росгвардии перехватил дрон ВСУ, замаскированный под орла - РИА Новости, 24.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:25 24.11.2023 (обновлено: 15:00 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/orel-1911597149.html
В ДНР спецназ Росгвардии перехватил дрон ВСУ, замаскированный под орла
В ДНР спецназ Росгвардии перехватил дрон ВСУ, замаскированный под орла - РИА Новости, 24.11.2023
В ДНР спецназ Росгвардии перехватил дрон ВСУ, замаскированный под орла
Спецназовцы перехватили в ДНР беспилотник ВСУ, который был замаскирован под орла, аппарат уже осмотрели саперы и передали для дальнейшего изучения, сообщили РИА РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T14:25
2023-11-24T15:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Спецназовцы перехватили в ДНР беспилотник ВСУ, который был замаскирован под орла, аппарат уже осмотрели саперы и передали для дальнейшего изучения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии. "В одном из районов Донецкой Народной Республики при проведении разведывательно-поисковых мероприятий бойцы спецназа Росгвардии во взаимодействии с военной контрразведкой обнаружили беспилотный летательный аппарат, замаскированный под птицу", - рассказали в ведомстве. В пресс-службе также отметили, что силовики с помощью средств подавления сигнала посадили БПЛА. На месте приземления обнаружен аппарат неустановленного образца в виде "орла" со встроенной камерой видеонаблюдения. "Аппарат осмотрен сапёрами и передан компетентным органам для дальнейшего изучения", - добавили в Росгвардии.
донецкая народная республика
РИА Новости
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Спецназовец о перехвате дрона ВСУ, замаскированного под орла
Спецназовцы перехватили в ДНР беспилотник ВСУ, который был замаскирован под орла, аппарат уже осмотрели саперы и передали для дальнейшего изучения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии.
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безопасность, донецкая народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины
В ДНР спецназ Росгвардии перехватил дрон ВСУ, замаскированный под орла

ВНГ: спецназ перехватил в ДНР беспилотник ВСУ, замаскированный под орла

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Спецназовцы перехватили в ДНР беспилотник ВСУ, который был замаскирован под орла, аппарат уже осмотрели саперы и передали для дальнейшего изучения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии.
«
"В одном из районов Донецкой Народной Республики при проведении разведывательно-поисковых мероприятий бойцы спецназа Росгвардии во взаимодействии с военной контрразведкой обнаружили беспилотный летательный аппарат, замаскированный под птицу", - рассказали в ведомстве.
В пресс-службе также отметили, что силовики с помощью средств подавления сигнала посадили БПЛА. На месте приземления обнаружен аппарат неустановленного образца в виде "орла" со встроенной камерой видеонаблюдения.
"Аппарат осмотрен сапёрами и передан компетентным органам для дальнейшего изучения", - добавили в Росгвардии.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы Украины
 
 
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